Τραμπ: Όλα τα βλέμματα στον πρησμένο αστράγαλό του – Νέα ανησυχία για την υγεία του

Η συζήτηση για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ φούντωσε ξανά, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε με έντονα πρησμένους αστραγάλους έξω από τον Λευκό Οίκο. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο 79χρονος πρόεδρος Τραμπ έχει προκαλέσει νέα ανησυχία με την υγεία του αν και ο ίδιος επιμένει ότι βρίσκεται σε άριστη υγεία.

Ο Τραμπ φωτογραφήθηκε να περπατά στο γρασίδι του Λευκού Οίκου το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026), μετά από ένα ακόμη ταξίδι στο Φλόριντα. Φορώντας ένα μπλε κοστούμι, χαιρέτησε τους δημοσιογράφους όμως όλα τα βλέμματα έπεσαν στα πόδια του – ή πιο συγκεκριμένα σε αυτό που οι επικριτές στο X ονόμασαν «εντελώς πρησμένο αστράγαλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

New photo reveals Trump’s ankle is once again swollen. pic.twitter.com/geKU0xxfJC — FactPost (@factpostnews) March 10, 2026

Μερικοί χρήστες μάλιστα σχολίασαν ειρωνικά: «Τα cankles του έχουν γίνει διάσημα. Τα χέρια, το εξάνθημα στον λαιμό, τα μώλωπες από ενέσεις, η μπερδεμένη ομιλία… Είναι ο πιο υγιής πρόεδρος ποτέ. Ο γιατρός του θα έπρεπε να του αφαιρέσουν την άδεια για αυτή τη δήλωση».

Ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, η υγεία του Τραμπ βρίσκεται υπό αυξημένη παρακολούθηση. Τον Σεπτέμβριο, πηγή από τον Λευκό Οίκο αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος προτιμά να πραγματοποιεί συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο ή σε μεγάλους χώρους, ώστε να «μη χρειάζεται να στέκεται για πολύ ώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες, φέρεται ότι επέλεξε να καθίσει πίσω από το εμβληματικό γραφείο Resolute Desk στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου για να κρύψει τους πρησμένους αστραγάλους του από τις κάμερες.

Ο Τραμπ είχε διαγνωστεί προηγουμένως με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, της οποίας τα πρησμένα πόδια είναι συχνό σύμπτωμα. Αν και είχε παραδεχτεί στην Wall Street Journal ότι φορούσε ειδικές για κάποιο διάστημα, δήλωσε ότι «δεν του άρεσαν» και σταμάτησε να τις χρησιμοποιεί.

Το εξάνθημα στον λαιμό

Ο πρησμένος αστράγαλος έρχεται μετά το κόκκινο σημάδι στον λαιμό του Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, παρατηρήθηκε ένα έντονο κόκκινο σημείο σαν εξάνθημα αλλά ο γιατρός του Λευκού Οίκου εξήγησε ότι επρόκειτο για κάποια προληπτική θεραπεία δέρματος, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Αργότερα, ο Τραμπ φόρεσε μακιγιάζ για να καλύψει το εξάνθημα.

Ο Τραμπ νιώθει… υπέροχα

Η εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ, έχει αναγκαστεί να υπερασπίζεται επανειλημμένα την υγεία του αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τον γιατρό του προέδρου, η υγεία του είναι μια χαρά.