Τραμπ: «Ουκρανία και Ρωσία είναι έτοιμες για ειρήνη – Τίποτα δεν σταματά το αμερικανικό όνειρο»

Η πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο τα είχε όλα…. Επευφημίες, χειροκροτήματα, κομπασμό και φυσικά αναφορά στην Ουκρανία λέγοντας ότι ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει.

«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το αμερικανικό όνειρο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του μεγάλη ομιλία στην ολομέλεια του Κογκρέσου, αφού τις προηγούμενες εβδομάδες εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου παρέμβαση σε αμερικανικούς θεσμούς και στην παγκόσμια τάξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ουκρανία ήρθε 90 λεπτά μετά την ομιλία και ο Τραμπ έδωσε μια ενημέρωση μετά το επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ζελένσκι του έστειλε μια επιστολή δηλώνοντας ότι ήταν έτοιμος να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο Ουκρανός ομόλογός του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον οποίο ενεπλάκη σε σφοδρή λογομαχία την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, είναι «έτοιμος» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία και να υπογράψει συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον ουκρανικό ορυκτό πλούτο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έλαβα μια σημαντική επιστολή από τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Η επιστολή λέει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν για να φέρουμε πιο κοντά διαρκή ειρήνη», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ

Σχετικά με τη ρωσική πλευρά και τις συνομιλίες της με Αμερικανούς αξιωματούχους η Ουάσινγκτον αποκόμισε την εντύπωση ότι η Μόσχα θέλει ειρήνη. Ο Τραμπ δεν θέλησε να γίνει πιο αναλυτικός, αλλά είπε ότι αυτό είναι «κάτι υπέροχο» που μπορεί να φέρει το τέλος σε έναν «βάρβαρο και αχρείαστο πόλεμο».

«Δεν θα ήταν όμορφο; Δεν θα ήταν όμορφο; Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτή η τρέλα», ήταν χαρακτηριστικά κάποια από τα λόγια του.

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας. Πολλές γυναίκες της παράταξης φορούσαν σακάκια σε ροζ χρώμα σε συμβολική ένδειξη διαμαρτυρίας.

Democratic members of Congress held up signs in protest during Pres. Trump’s address to Congress, including Rep. Melanie Stansbury who held up a sign that said “This is not normal.” https://t.co/sGsKpj8DVc pic.twitter.com/QQW1rYKOxt — ABC News (@ABC) March 5, 2025

America ‘is back’ Trump touts in Congress speech.



His first address to Congress since returning to power faced instant Democratic hostility as he touted radical social and economic policies, while hailing his billionaire adviser Elon Muskhttps://t.co/mtf9vVCQOi pic.twitter.com/7yZqPcBzeh — AFP News Agency (@AFP) March 5, 2025

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, ο Αλ Γκριν (Τέξας), αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο. Ο μεγιστάνας συνέχισε κατόπιν απτόητος την ομιλία του.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025

Ό,τι και αν κάνω, ακόμη και αν βρω το φάρμακο για την πιο καταστροφική ασθένεια, αυτοί (ενν. οι Δημοκρατικοί) δεν θα γελάσουν και δεν θα χειροκροτήσουν, είπε ο Τραμπ μετά το επεισόδιο με τον Γκριν. «Πολύ θλιβερό αυτό, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει», είπε για τους Δημοκρατικούς.

Οι ΗΠΑ κάνουν «δυναμική επιστροφή που ο κόσμος δεν γνώρισε ποτέ και ίσως δεν ξαναγνωρίσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος, εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ανακτήθηκε «το πνεύμα» η «υπερηφάνεια» και η «αυτοπεποίθηση» της Αμερικής.

«Καταφέραμε περισσότερα μέσα σε 43 ημέρες από ό,τι οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια κι ακόμα δεν είμαστε παρά μόνο στην αρχή», καυχήθηκε ο 78χρονος αρχηγός του αμερικανικού κράτους επευφημούμενος ηχηρά από τους Ρεπουμπλικάνους στην αίθουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε στην πρώτη του μεγάλη ομιλία ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου πως η κυβέρνησή του διεξάγει «πόλεμο εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών», μεξικανικών και άλλων, μιλώντας περί «σοβαρής απειλής» για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ.

«Τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Αμερικής, είναι καιρός η Αμερική να διεξαγάγει πόλεμο εναντίον των καρτέλ — και το κάνουμε», πέταξε ο Ρεπουμπλικάνος, θυμίζοντας πως η κυβέρνησή του ήδη ενέταξε πολλές από αυτές τις συμμορίες στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε, ότι οι ΗΠΑ θα «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, μετά την ανακοίνωση πως δυο λιμάνια τα οποία ανήκαν σε κολοσσό του Χονγκ Κονγκ, την εταιρεία Hutchinson, πωλήθηκαν σε κοινοπραξία υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εθνική μας ασφάλεια, η κυβέρνησή μου θα πάρει πίσω τη Διώρυγα του Παναμά, κι ήδη αρχίσαμε να το κάνουμε», είπε ο πρόεδρος, προφανώς αναφερόμενος στην αγοραπωλησία, η οποία έγινε γνωστή χθες Τρίτη.

«Θα αποκτήσουμε τη Γροιλανδία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» στην πρώτη του μεγάλη ομιλία ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου, λέγοντας πως εργάζεται με «όλους» τους «ενδιαφερόμενους» για να το «επιτύχει».

«Τη χρειαζόμαστε αληθινά για τη διεθνή ασφάλεια και θεωρώ πως θα την αποκτήσουμε. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα την αποκτήσουμε. Θα εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, θα σας κάνουμε πλούσιους και, μαζί θα οδηγήσουμε τη Γροιλανδία σε ύψη που ποτέ δεν θα φανταζόσασταν πως είναι εφικτά», είπε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της τεράστιας αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Το τέλος της ομιλίας του ο Τραμπ ανέφερε: «Ετοιμαστείτε για ένα απίστευτο μέλλον γιατί η χρυσή εποχή της Αμερικής μόλις ξεκίνησε. Θα είναι σαν τίποτα που δεν έχει ξαναδεί. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».