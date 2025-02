Τραμπ: «Όχι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν δικαίωμα επιστροφής στη Λωρίδα της Γάζας – Θα τους φτιάξω καλύτερα σπίτια»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε ξανά για το σχέδιό του να μετατραπεί η Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» κατά την διάρκεια δηλώσεων από απόσπασμα συνέντευξης που προβλήθηκε σήμερα (10.02.2025).

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι δεν θα είχαν δικαίωμα να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας, βάσει του σχεδίου του διότι «θα έχουν καλύτερης ποιότητας σπίτια και θα ζουν σε κοινότητες με μεγαλύτερη ασφάλεια» στις χώρες που θα εκτοπιστούν, όπως προβλέπει η αμφιλεγόμενη πρότασή του.

Όταν ο δημοσιογράφος του συντηρητικού τηλεοπτικού δικτύου, Fox News, Μπρετ Μπάιερ τον ρώτησε αν οι Παλαιστίνιοι θα διατηρούσαν «το δικαίωμα της επιστροφής» στην, κατεστραμμένη από τον πόλεμο, Λωρίδα της Γάζας, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν θα το είχαν, επειδή θα έχουν πολύ καλύτερα καταλύματα».

«Με άλλα λόγια, λέω να τους κατασκευάσω έναν μόνιμο τόπο, επειδή εάν πρέπει να επιστρέψουν τώρα, θα χρειάζονταν χρόνια μέχρι να καταφέρουν να το κάνουν – δεν είναι κατοικήσιμη» (η Γάζα), πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε στην συνέχεια ότι μπορεί να πετύχει μια τελική συμφωνία τόσο με την Αίγυπτο όσο και με την Ιορδανία, αξιοποιώντας ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις τα δισεκατομμύρια δολάρια που δίνουν οι ΗΠΑ στις δύο αυτές χώρες ως οικονομική βοήθεια.

Trump says no right of return for the Palestinians being relocated from Gaza but says he’ll invest in the “beautiful piece of land” a “real estate development for the future” and “permanent place for them.”



“It will be years before it could happen.” pic.twitter.com/9SoAEzJbR1