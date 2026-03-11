Τραμπ: «Πολύ σύντομα θα βασιλεύει ασφάλεια στα Στενά του Oρμούζ», λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα (11.03.2026) ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Oρμούζ, αυτόν τον σημαντικό θαλάσσιο δίαυλο για το εμπόριο πετρελαίου, που έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω του πολέμου.

«Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο για τη διέλευση πετρελαιοφόρων από τα Στενά του Oρμούζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.

TRUMP: I think oil companies should use the Strait of Hormuz.



“We took out just about all of their mine ships in one night… just about all of their navy is gone.”



pic.twitter.com/vJ53Xr1AiN — Breaking911 (@Breaking911) March 11, 2026

Πάντως, νωρίτερα, το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν έβαλε «περίπου δώδεκα νάρκες». Μία από τις πηγές ανέφερε στο πρακτορείο ότι οι θέσεις των περισσότερων ναρκών είναι γνωστές, ωστόσο απέφυγε να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.