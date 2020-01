Τραμπ σε Ερντογάν: Βρείτε τα με την Ελλάδα!

«Βρείτε τα»… Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα ελληνοτουρκικά και την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, χωρίς (επισήμως τουλάχιστον) να παίρνει σαφή θέση κατά της τουρκικής προκλητικότητας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πριν από μερικές ώρες νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία εκτός από τα ζητήματα της Λιβύης και της Συρία, συζήτησαν και για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Και στο τηλεφώνημα αυτό, όπως έκανε γνωστό μέσω twitter ο ειδικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζουντ Ντιρί ο Ντόναντ Τραμπ «τόνισε τη σημασία η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τις διαφορές τους στην ανατολική Μεσόγειο».

President Trump also highlighted the importance of Turkey and Greece resolving their disagreements in the eastern Mediterranean.

Μόνο αυτό έγραψε ο σύμβουλος του Τραμπ και τίποτα περισσότερο.

Σε ό,τι αφορά στη Λιβύη, σύμφωνα με τον Ντιρί, ο Τραμπ και ο Ερντογάν συζήτησαν για την ανάγκη να εξαλειφθεί η εξωτερική παρέμβαση στη χώρα και να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός.

Συμφώνησαν επίσης ότι η βία στην επαρχία Ιντλίμπ στη Συρία, πρέπει να σταματήσει.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) January 28, 2020