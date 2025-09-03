Τραμπ σε Χαμάς: Απελευθερώστε τους 20 ομήρους και όλα θα αλλάξουν – Ο πόλεμος θα τελειώσει

Ξεκάθαρο μήνυμα στην Χαμάς έστειλε σήμερα (03.09.2025) ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απευθυνόμενος στην Χαμάς: «Πείτε στη Χαμάς να επιστρέψει ΑΜΕΣΩΣ και τους 20 ομήρους (όχι 2 ή 5 ή 7!), και τα πράγματα θα αλλάξουν γρήγορα».

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί στο τέλος ότι αν γίνει αυτό, τότε ο πόλεμος Χαμάς και Ισραήλ θα τελειώσει.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Κυριακή (31.08.2025) η εφημερίδα Washington Post είχε αποκαλύψει πληροφορίες για το σχέδιο της αμερικανικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Το δημοσίευμα αυτό προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Χαμάς, η οποία απάντησε ότι «η Λωρίδα της Γάζας δεν είναι προς πώληση».