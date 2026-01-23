Κόσμος

Τραμπ: Τα καψόνια στον πρωθυπουργό του Καναδά – Απέσυρε την πρόσκληση ένταξης στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του

Οι δηλώσεις του Καναδού πρωθυπουργού που προκάλεσαν την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου
Μαρκ Κάρνεϊ
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ / REUTERS / Mathieu Belanger

Λίγες ώρες αφού ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ ανόρθωσε ανάστημα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο δεύτερος απέσυρε την πρόταση περί ένταξης του Καναδά στο πολύκροτο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Πέμπτη (22.01.2026) ότι αποσύρει την πρόσκληση που είχε στείλει στον Μαρκ Κάρνεϊ ώστε και ο Καναδάς να είναι μία από τις χώρες που θα συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μαρκ Κάρνεϊ απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού, ξεκαθάρισε πως ο Καναδάς δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γροιλανδία – Ζητά λευκή επιταγή για στρατιωτική παρουσία με αντάλλαγμα να μην επιβάλλει δασμούς
Οι ΗΠΑ προσπαθούν να αλλάξουν την αμυντική συμφωνία με τη Δανία η οποία προβλέπει πως για κάθε αλλαγή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ενημερώνεται τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δικαιολόγησε τη νέα μελανιά στο χέρι του: «Το χτύπησα στο τραπέζι, είναι παρενέργεια της ασπιρίνης»
«Όταν παίρνεις τη μεγάλη ασπιρίνη, σου λένε ότι θα έχεις μώλωπες. Ο γιατρός μου είπε: "Δεν χρειάζεται να την παίρνετε, κύριε, είστε πολύ υγιής". Αλλά εγώ απάντησα: "Δεν παίρνω κανένα ρίσκο"»
H μελανιά στο χέρι του Τραμπ
Οι Βρυξέλλες γύρισαν την «πλάτη» στο «συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ: Αμφιβολίες και επιφυλακτικότητα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, μετά την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία - Κανένας εφησυχασμός για τα σχέδια και τις βλέψεις του
Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
