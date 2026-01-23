Τραμπ: Τα καψόνια στον πρωθυπουργό του Καναδά – Απέσυρε την πρόσκληση ένταξης στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του

Λίγες ώρες αφού ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ ανόρθωσε ανάστημα απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο δεύτερος απέσυρε την πρόταση περί ένταξης του Καναδά στο πολύκροτο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την Πέμπτη (22.01.2026) ότι αποσύρει την πρόσκληση που είχε στείλει στον Μαρκ Κάρνεϊ ώστε και ο Καναδάς να είναι μία από τις χώρες που θα συμμετέχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Μαρκ Κάρνεϊ απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού, ξεκαθάρισε πως ο Καναδάς δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ.