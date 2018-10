Τραμπ: “Τα ΜΜΕ είναι loco…”! – video

Ο Ντ. Τραμπ χρησιμοποίησε τη φράση: τα ΜΜΕ είναι… loco, δηλαδή τρελά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος συνόδευσε τη λεκτική πρωτοτυπία με τη σχετική χειρονομία, περιστρέφοντας ένα δάκτυλο στον κρόταφό του.

Και όλα αυτά, φυσικά, μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, καθώς ο σκοπός του αρχηγού του Λευκού Οίκου ήταν να εκφράσει την διαμαρτυρία του για τους λίβελους που του εκτοξεύουν.

“Τα ΜΜΕ, μου συμπεριφέρθηκαν απίστευτα άδικα. Όταν κέρδισα, θεώρησα ότι θα μου συμπεριφερθούν σωστά. Αλλά όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά έγιναν χειρότερα. Είναι loco. Αλλά εντάξει, θα το αποδεχθώ”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Pres. Trump calls the news media "loco," explaining he "used that word because of the fact that we made a deal with Mexico." https://t.co/BXf29NcQMU pic.twitter.com/byLRusSdje

