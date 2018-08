«ΤΑ ΜΜΕ ΤΩΝ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. Είναι πολύ κακό για τη Μεγάλη μας Χώρα… ΑΛΛΑ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country….BUT WE ARE WINNING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018