Τραμπ: Θα καταστραφεί αμέσως όποιο πλοίο του Ιράν πλησιάσει το μπλόκο των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ

«Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο» τονίζει επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 5 μ.μ (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας του Πάσχα (13.04.2026) ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ, μετά από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της «κατάρρευσης» των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγα λεπτά αφού τέθηκε σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, από τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ευθεία απειλή στο Ιράν με ανάρτηση στο Truth Social, για τις συνέπειες που θα έχει η Τεχεράνη αν επιχειρήσει να «σπάσει» το ναυτικό μπλόκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταστρέψει τα ιρανικά πλοία που θα προσπαθήσουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζει ότι το πολεμικό ναυτικό του Ιράν έχει «εξοντωθεί».

 

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το πολεμικό ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “πλοίων ταχείας επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή.

Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κρατούσε φυλακισμένο το 9χρονο παιδί του μέσα σε ένα βαν για πάνω από έναν χρόνο
«Ήταν γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση, σκεπασμένο με μια κουβέρτα πάνω σε ένα σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα», ανέφερε ο εισαγγελέας
Outside view of the building where a 9-year-old boy was rescued this week after living locked in his father's utility van since 2024, in Hagenbach, Eastern France, Saturday, April 11, 2026.
