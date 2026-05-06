Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση

Νέες απειλές προς το Ιράν εκτοξεύει με σημερινή (6.5.26) ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την απόφασή του για αναστολή της «Επιχείρησης Ελευθερίας» στα Στενά του Ορμούζ. 

Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξει ειρήνη, ειδάλλως πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, είναι το ξεκάθαρο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη.

«Υποθέτοντας ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική Επική Οργή θα τελειώσει και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Υπενθυμίζεται ότι η  «Επιχείρηση Ελευθερίας» που είχε ξεκινήσει ο Τραμπ είχε ως στόχο την συνοδεία εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ και διήρκεσε τελικά μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Axios, o Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μiας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι πληροφορίες του Axios επιβεβαιώθηκαν από πακιστανική πηγή που γνωρίζει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.

