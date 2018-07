Τραμπ βρήκε νέο… «εχθρό»: Το Μαυροβούνιο

Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαυροβούνιο δεν είναι τίποτα άλλο από μια νέα προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή της συλλογικής άμυνας στους κόλπους του NATO. Και φυσικά να «πάρει» (όσο αυτό είναι δυνατόν) τα… βλέμματα από τα όσα είπε μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Ελσίνκι.

«Αν, για παράδειγμα, το Μαυροβούνιο δεχθεί επίθεση, γιατί πρέπει να πάει ο γιος μου να το υπερασπιστεί;», τον ρώτησε δημοσιογράφος του Fox News στο πλαίσιο συνέντευξης που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ μάλλον άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Ειδικά το… Μαυροβούνιο!

«Κατανοώ αυτό που λέτε, έχω θέσει την ίδια ερώτηση», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ μικρή χώρα με πολύ δυνατούς ανθρώπους, πολύ επιθετικούς», συνέχισε, «μπορεί να γίνουν επιθετικοί και συγχαρητήρια, καλωσορίσατε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το Μαυροβούνιο εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ πέρυσι, αψηφώντας τη Μόσχα, ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έβαλε κατάσκοπους να οργανώσουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα για να εμποδίσουν αυτή την εξέλιξη.

Ερωτηθείς σχετικά το βράδυ της Τετάρτης στο κοινοβούλιο της χώρας, στην Ποντγκόριτσα, ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ντούσκο Μάρκοβιτς πάντως έκρινε ότι οι δηλώσεις του Τραμπ δεν αφορούσαν τον «λόγο ύπαρξης του NATO», αλλά μάλλον το ζήτημα «της χρηματοδότησης του NATO».

«Απάντησε σε μια ερώτηση και είπε ότι οι Μαυροβούνιοι είναι θαρραλέοι και ότι δεν θέλει οι Αμερικανοί πολίτες να πολεμήσουν και να σκοτωθούν για άλλες χώρες μέλη του NATO», συμπλήρωσε ο Μάρκοβιτς.

Οι δηλώσεις του Τραμπ τροφοδότησαν τη συνεχιζόμενη αγανάκτηση στις ΗΠΑ, ακόμη και στη δική του, τη ρεπουμπλικανική παράταξη, που προκάλεσαν όσα είπε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ελσίνκι. Πολλοί στις ΗΠΑ κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι ευθυγραμμίστηκε απόλυτα με τον Ρώσο ομόλογό του.

«Επιτιθέμενος στο Μαυροβούνιο και θέτοντας εν αμφιβόλω τις υποχρεώσεις μας στο NATO, ο πρόεδρος παίζει ακριβώς το παιχνίδι του Πούτιν», υποστήριξε μέσω Twitter ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον ΜακΚέιν.

#Putin will do anything to shatter the transatlantic alliance. In 2016, he nearly succeeded in overthrowing #Montenegro’s democratically elected government & murdering its prime minister in order to prevent it from joining #NATO. Read more: https://t.co/0JO3bkFLI9

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 18, 2018