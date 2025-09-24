Τρανς σπρίντερ μηνύει πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ και NCAA για αποκλεισμό από αγώνες γυναικών

Μια τρανς αθλήτρια, κατέθεσε μήνυση εναντίον του SUNY Geneseo, μελών του αθλητικού του τμήματος και της NCAA, στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι αποκλείστηκε παράνομα από τη συμμετοχή σε γυναικείους αγώνες στίβου νωρίτερα φέτος.

Η αθλήτρια, με την αλλαγή του νόμου για τους τρανς στις ΗΠΑ, από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες γυναικών.

Η Σέιντι Σράινερ, καταγόμενη από το Νιου Τζέρσεϊ και μέλος της ομάδας στίβου του Rochester Institute of Technology (Div. III) για τη σεζόν 2024-25, είχε δηλώσει συμμετοχή στα 200 και 400 μέτρα στους αγώνες Geneseo Early Invitational τον Μάρτιο. Η Σράινερ είχε τα απαραίτητα όρια χρόνου και είχε δηλωθεί ως “ανεξάρτητη” αθλήτρια, μια συνηθισμένη πρακτική για όσους δεν εκπροσωπούν ομάδα ή σύλλογο.

Στη μήνυση αναφέρεται ότι το πανεπιστήμιο απέρριψε τη συμμετοχή της μετά από πίεση της NCAA, και έπειτα από την αλλαγή κανονισμών συμμετοχής τρανς αθλητών στις 6 Φεβρουαρίου 2025, κατά τον οποίο απαγορεύεται στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικεία αθλήματα.

Η αλλαγή αυτή ακολούθησε εκτελεστικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ, που μπλόκαρε τη συμμετοχή τρανς αθλητών και απείλησε με στέρηση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης σχολεία και πανεπιστήμια που δεν θα συμμορφώνονταν.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο προπονητής του Geneseo, Κρίστοφερ Ποπόβιτσι, ενημέρωσε τη Σράινερ ότι δεν μπορούσε να αγωνιστεί με βάση τους κανονισμούς της NCAA και πως η μόνη εναλλακτική ήταν να τρέξει μόνη της ως «επίδειξη». Διαφορετικά, όλη η διοργάνωση θα κινδύνευε να ακυρωθεί.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας Livingston στη Νέα Υόρκη, κατηγορεί την NCAA, τον Ποπόβιτσι και τη διευθύντρια αθλητισμού Ντάνι Ντριους για παραβίαση της νομοθεσίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Νέας Υόρκης, για «αστική συνωμοσία» και για πρόκληση ψυχικής οδύνης. Η Σράινερ και η δικηγόρος της, Σούζι Σιρίλι, υποστηρίζουν ότι η NCAA γνώριζε πως η νέα πολιτική της μπορεί να συγκρούεται με την νομοθεσία, αλλά παρ’ όλα αυτά πίεσε το Geneseo να την εφαρμόσει.

Το SUNY Geneseo και η NCAA δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Σράινερ ζητά αποζημίωση, κάλυψη δικαστικών εξόδων και έχει αιτηθεί δίκη με ενόρκους.

Η υπόθεση αυτή ακολουθεί προηγούμενη μήνυση που η Σράινερ και η Σιρίλι είχαν καταθέσει στις 15 Ιουλίου κατά του Princeton University, δύο αθλητικών αξιωματούχων και μιας εταιρείας χρονομέτρησης, κατηγορώντας τους ότι την απέκλεισαν από αγώνα 200 μέτρων στις 3 Μαΐου, παρότι είχε πιάσει τα όρια και είχε δηλωθεί κανονικά.

«Το Princeton ακολουθεί τους κανονισμούς της NCAA για την επιλεξιμότητα των αθλητών, όπως κάναμε και σε αυτή την περίπτωση», δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.

Η Σράινερ είναι δύο φορές All-American με το RIT, έχοντας τερματίσει τρίτη στα 200 μέτρα και όγδοη στα 400 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα NCAA Outdoors 2024.