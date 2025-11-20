Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Τσεχία για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων που συνέβη το πρωί της Πέμπτης 20.11.2025 και αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.

Τα δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Διασώστες αλλά και η πυροσβεστική, δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας με τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών να έχουν απομακρυνθεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Τσεχίας.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Train crash in the Czech Republic: Two trains collided near České Budějovice early Thursday, injuring 42 people—two seriously and about 40 lightly.



The trains crashed on the route to Plzeň, halting all traffic.



The collision occurred about 150 km (100 mi) south of Prague. pic.twitter.com/bsGtIB3kBV — GeoTechWar (@geotechwar) November 20, 2025

Europe: 42 people were injured in a big collision between two trains in the Czech Republic. pic.twitter.com/snkFWLEq4t — Kiran Kumar S (@KiranKS) November 20, 2025

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.