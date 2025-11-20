Συμβαίνει τώρα:
Τρένα συγκρούστηκαν στην Τσεχία – Περισσότεροι από 40 τραυματίες

Πέντε από τους επιβάτες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα
Διασώστες και πυροσβεστική
Το σημείο της σύγκρουσης / Χ

Συναγερμός σήμανε στην Τσεχία για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων που συνέβη το πρωί της Πέμπτης 20.11.2025 και αποτέλεσμα είχε τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων. 

Τα δύο επιβατικά τρένα στην Τσεχία συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν σοβαρά και άλλοι 40 ελαφρύτερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Διασώστες αλλά και η πυροσβεστική, δήλωσαν ότι η σύγκρουση έγινε σε περιοχή που βρίσκεται περίπου 132 χλμ νότια της Πράγας με τους επιβάτες των αμαξοστοιχιών να έχουν απομακρυνθεί σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Τσεχίας.

 

Εκπρόσωπος νοσοκομείου της περιοχής επιβεβαίωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο CTK ότι πέντε από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

 

 

Ο υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι τα αίτια της σύγκρουσης είναι υπό διερεύνηση αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα από τα τρένα πιθανόν παραβίασε σηματοδότη που το υποχρέωνε να σταματήσει.

