Τρομακτική σύγκρουση στην πίστα του Nürburgring στη Γερμανία: Porsche τράκαρε με BMW, διαλύθηκαν τα αυτοκίνητα

Ένα σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες (σ.σ. το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025) στην πίστα του Nürburgring στη Γερμανία.

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή που μια Porsche 911 GT3 RS συγκρούεται με μια BMW M2, ενώ τα δυο αυτοκίνητα τρέχουν με ιλλιγιώδη ταχύτητα στην πίστα του Nürburgring στη Γερμανία.

Μετά τη σύγκρουση, τα δυο αυτοκίνητα πέφτουν πάνω στις μπαριέρες, το ένα εκτοξεύεται στον αέρα και στη συνέχεια και τα δυο πιάνουν φωτιά και καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Τυχεροί ήταν οι οδηγοί αφού έφυγαν από το σημείο χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο βίντεο φαίνεται η Porsche να προσπαθεί να προσπεράσει από τα αριστερά την BMW, με τα δύο αυτοκίνητα να ακουμπάνε το ένα με το άλλο εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας που είχαν αναπτύξει και να πέφτουν πάνω στις μπαριέρες.

The bizarre and horrific crash at the Nürburgring Nordschleife this weekend.⁰

Thankfully both drivers are OK pic.twitter.com/sxl761lSRH