Τρομακτικό βίντεο από την Αγία Πετρούπολη: 18 μηνών βρέφος άνοιξε το παράθυρο και έπεσε από 33 μέτρα, σώθηκε με παλτό

Παραλίγο τραγωδία στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας όταν ένα βρέφος 18 μηνών έπεσε από ύψος 33 μέτρων, αλλά σώθηκε από δύο νοσοκόμες που άπλωσαν ένα παλτό. Το βίντεο κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες.

Σε αυτό φαίνεται το βρέφος να έχει ανοίξει το παράθυρο και να βρίσκεται σχεδόν στο κενό. Δευτερόλεπτα αργότερα το μωρό πέφτει και ακούγεται ένας θόρυβος που ευτυχώς ήταν από τη στιγμή της προσγείωσής του στο παλτό που είχαν απλώσει οι δύο νοσοκόμες στην στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε υποστεί σοβαρά τραύματα παρά το μεγάλο ύψος της πτώσης του.

«Ενεργήσαμε ενστικτωδώς. Δεν ξέραμε πώς να συμπεριφερθούμε σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε η νοσοκόμα Άννα Καμπάσοβα. «Στεκόταν εκεί, ανοίγοντας και κλείνοντας το παράθυρο ξανά και ξανά. Στεκόμουν ακριβώς κάτω από το παράθυρο. Μια άλλη γυναίκα ήρθε κοντά μου και είπε: “Να τον πιάσουμε;” Απάντησα: “ας το κάνουμε”.

Είδαμε το μικρό παιδί να αρχίζει να σκαρφαλώνει στο περβάζι του παραθύρου σαν να κατέβαινε από έναν καναπέ, το ένα πόδι, μετά το άλλο – και συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο να συμβεί. Τότε κάποιος φώναξε “πέφτει, πέφτει” και ήταν ήδη στα χέρια μας».

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το νήπιο κατάφερε να ανοίξει το παράθυρο του τελευταίου ορόφου, χωρίς να το επιβλέπει κανένας ενήλικας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του είχαν πάει σε γείτονες την ώρα που το παιδί άνοιξε το παράθυρο, ενώ ο 18χρονος αδελφός του ήταν στο σπίτι και έπαιζε βιντεοπαιχνίδι σε άλλο δωμάτιο.



Η τοπική Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα.