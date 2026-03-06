Τρομοκρατική απειλή στην Κύπρο: Στη Λευκωσία η επικεφαλής της MI6

Το φάντασμα της τρομοκρατίας πλανάται έντονα πάνω από την Κύπρο και μάλιστα δεν θεωρείται τυχαία η παρουσία εκεί της επικεφαλής της ΜI6 Μπλεζ Μετρεβέλι.

Η Μετρεβέλι, η οποία συναντάται με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη ανέλαβε το φθινόπωρο ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, υπεύθυνης για τη συλλογή μυστικών πληροφοριών στο εξωτερικό. Το θέμα της τρομοκρατίας στην Κύπρο παρουσιάζει έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, συνελήφθησαν ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν και η σύντροφός του με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Οι ύποπτοι φέρονται να φωτογράφιζαν κτίρια και στόχους ξένων συμφερόντων σε τρεις επαρχίες της Κύπρου.

Ταυτόχρονα εκφράζονται φόβοι ακόμα και για τρομοκρατικές επιθέσεις από τα Κατεχόμενα λόγω της παρουσίας χιλιάδων Ιρανών στην περιοχή.

Και η Europol προειδοποιεί για υψηλή απειλή τρομοκρατίας στην ΕΕ συνολικά, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την Κύπρο να επηρεάζεται άμεσα λόγω γεωγραφικής θέσης.

Η Αστυνομία Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και συνεργάζονται στενά με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για την αποτροπή χτυπημάτων.