Τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Δράστες άνοιξαν πυρ σε λεωφορείο – 6 νεκροί, πάνω από 10 οι τραυματίες

Πληροφορίες πως οι δράστες εξουδετερώθηκαν από τις αρχές - Τουλάχιστον οι 3 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Αστυνομία
Ισραηλινοί αστυνομικοί στο σημείο της επίθεσης ενώ κείτονται τα θύματα στη μέση του δρόμου / REUTERS/Ronen Zvulun

Έξι άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πάνω από 10 τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβόλο όπλο που έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η τρομοκρατική επίθεση έγινε σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, όταν 2 ένοπλοι -Παλαιστίνιοι με καταγωγή από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας- άνοιξαν πυρ μέσα σε λεωφορείο. Από τους τραυματίες, οι 3 είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το Jerusalim Post.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης εξουδετερώθηκαν.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών του Ισραήλ Μagen David Adom διαπίστωσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενός άνδρα περίπου 50 ετών και τριών ακόμη γύρω στα 30, στο σημείο της επίθεσης. Μία γυναίκα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά της στο νοσοκομείο Shaare Zedek, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο Hadassah Hospital Mount Scopus.

Λεωφορείο
Τα σημάδια από τις σφαίρες στο λεωφορείο / REUTERS / Ronen Zvulun
Israeli police officers and emergency personnel work at the scene where a suspected shooting attack took place at the outskirts of Jerusalem September 8, 2025 REUTERS
REUTERS/Ronen Zvulun

«Είδαμε ανθρώπους να κείτονται αναίσθητοι στο δρόμο, στις άκρες του δρόμου και στο πεζοδρόμιο κοντά σε μια στάση λεωφορείου. Υπήρχε μεγάλη καταστροφή στον τόπο του συμβάντος, σπασμένα γυαλιά στο πάτωμα και μεγάλη αναταραχή. Αρχίσαμε να παρέχουμε ιατρική περίθαλψη στους τραυματίες και συνεχίζουμε να τους περιθάλπουμε και να τους μεταφέρουμε σε νοσοκομεία», ανέφερε διασώστης που έσπευσε.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Στο μεταξύ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέλη του στην περιοχή της επίθεσης για να βοηθήσουν την αστυνομία στην αναζήτηση υπόπτων.

Παράλληλα Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν και σε περιοχές της Ραμάλας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη με στόχο να κάνουν ανακρίσεις και να «αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία».

