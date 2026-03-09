Τρόμος για τη Ριάνα: Συνελήφθη γυναίκα που πυροβόλησε το σπίτι της, σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα άρχισε να πυροβολεί κατά του σπιτιού της Ριάνα με την διάσημη τραγουδίστρια να είναι μέσα.

Σύμφωνα τα αμερικανικά μέσα, μία σφαίρα διαπέρασε τοίχο του σπιτιού της Ριάνα στο Μπέβελρι Χιλς, αλλά η τραγουδίστρια δεν τραυματίστηκε. Η γυναίκα που άνοιξε πυρ από το αυτοκίνητό της συνελήφθη. Φέρεται μάλιστα να πυροβόλησε πολλές φορές προς την έπαυλη της τραγουδίστριας, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Η εφημερίδα Los Angeles Times και το τηλεοπτικό δίκτυο NBC4, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ανέφεραν ότι οι Αρχές έλαβαν κλήση για το περιστατικό στις 13:21 τοπική ώρα την Κυριακή (20:21 ώρα Ελλάδας).

Οι Los Angeles Times, ανέφεραν ότι «περίπου δέκα πυροβολισμοί» φέρεται να προήλθαν από όχημα που βρισκόταν στον δρόμο απέναντι από την πύλη της πολυτελούς έπαυλης.

NEW: The Los Angeles Police Department is on the scene after a woman fired several shots into the Beverly Hills home of Rihanna on Sunday, while she was home. Luckily, no one was injured.



One round penetrated a wall of the mansion, according to The Los Angeles Times.



Δεν έχει γίνει γνωστό εάν στο σπίτι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή ο σύντροφός της, A$AP Rocky, 37 ετών, και τα τρία παιδιά τους: ο ΡΖΑ, τριών ετών, ο Ράιοτ, δύο ετών, και ο Ρόκι, πέντε μηνών.

Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της γυναίκας που ξεκίνησε τους πυροβολισμούς.