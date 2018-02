Τρόμος σε σχολείο στο Λος Άντζελες – Μαθήτρια άρχισε να «γαζώνει» τους πάντες

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ δράστης είναι μαι μαθήτρια, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν ήταν μέσα στην αίθουσα η αν μπήκε ξαφνικά. Σε κρίσιμη κατάσταση φέρεται να είναι ένα 15χρονο αγόρι, ενώ μια συμμαθήτριά του νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Τραυματίας επίσης είναι και η 30χρονης δασκάλα, ευτυχώς όμως ελαφρά.

#LAPD Sal Castro Middle School on lock down, police are conducting a search of the school. One suspect in custody, there is no outstanding suspects. LAPD PIO at scene at media staging 3rd St & Loma.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 1 Φεβρουαρίου 2018