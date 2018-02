Φωτογραφία Twitter @CGTN

Κάθε φορά που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πεζούς, ξυπνούν εφιαλτικές μνήμες. Το ίδιο έγινε και όταν ένα βαν έπεσε πάνω σε πεζούς σε πολυσύχναστο δρόμο στη Σανγκάη.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι 18 τραυματίες, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό έγινε σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους στη Σανγκάη. Όλα δείχνουν ότι δεν συνδέεται με την τρομοκρατία αλλά ήταν ένα ατύχημα.

Εκατοντάδες πολίτες βρίσκονταν στο σημείο το πρωί της Παρασκευής (02.02.2018) όταν ένα φλεγόμενο καφέ βαν έπεσε πάνω σε ανθρώπους που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο! Το μόνο που ανακοίνωσαν αρχικά οι κινεζικές αρχές ήταν πως το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους πεζούς σε έναν δρόμο πολύ κοντά στην Πλατεία του Λαού και τραυμάτισε 18 από αυτούς, οι τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πως έπιασε φωτιά το βαν στη Σανγκάη

Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα ατύχημα και όχι τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο οδηγός του βαν άναψε τσιγάρο ενώ οδηγούσε. Δεν… υπολόγισε, όμως, ότι καπνίζοντας έβαζε σε κίνδυνο τον εαυτό του και όχι μόνο.

#UPDATE: The minivan that hit pedestrians in front of a Starbucks store in Shanghai was carrying gas tanks and caught fire at time of the accident, witnesses say. The fire has been put out now. pic.twitter.com/A8sqk3m7F7 — People's Daily,China (@PDChina) February 2, 2018

#BREAKING 18 hospitalized after a car hits pedestrians in #Shanghai's Huangpu District on Friday morning; cause of the incident under investigation pic.twitter.com/wsgDTmZaCW — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2018

Το φορτηγάκι, κατά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, μετέφερε φιάλες αερίου. Οι αρχές θεωρούν ότι ο οδηγός μετέφερε μέσα στο αυτοκίνητο «επικίνδυνες ουσίες». Δεν διευκρινίζουν τι είναι αυτές οι ουσίες όμως.

IS IT #TERRORISM? #Breaking: At least 18 injured after vehicle rams into pedestrians in #Shanghai, China. Gas canisters were found in the van. pic.twitter.com/xkOuBlBbix — Real News Line (@RealNewsLine) February 2, 2018

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο site The Paper πως μέσα στο βαν βρίσκονταν φιάλες αερίου. Ωστόσο το κείμενο που αναρτήθηκε αρχικά αποσύρθηκε κι αντικαταστάθηκε από την ανακοίνωση των Αρχών της Σαγκάης, κάτι που αφήνει να εννοηθεί ότι διατάχθηκε να κατέβει.

#Shanghai Van Crash: Vehicle Packed With Gas Tanks Ploughs Through Pedestrians Before Bursting Into Flames Leaving Dozens Injured #China #Shanghai pic.twitter.com/sjgye3PaE5 — Real News Line (@RealNewsLine) February 2, 2018

Αφού ο οδηγός είχε ανάψει τσιγάρο δεν χρειάστηκε πολύ για να προκληθεί φωτιά. Μοιραία, έχασε τον έλεγχο και το βαν κατέληξε στο πεζοδρόμιο να παρασύρει πεζούς!

Διερχόμενοι προσπάθησαν να σπάσουν το παράθυρο του αυτοκινήτου και να βγάλουν τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Το συμβάν σημειώθηκε περί τις 09:00 τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας) σε μια πολυσύχναστη, εμπορική συνοικία στο κέντρο της πόλης, ενώ πολλοί άνθρωποι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς τις δουλειές τους.

Αφού χτύπησε τους πεζούς, το βαν σταμάτησε μπροστά σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας Starbucks.

Το συμβάν συνέπεσε με την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Βρετανίας, της Τερέζας Μέι, στην κινεζική μητρόπολη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ