Τροχαίο με 71 νεκρούς στο Αφγανιστάν – 17 παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στο Αφγανιστάν το βράδυ της Τρίτης (19.08.2025). Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της επαρχίας Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν, το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες που επρόκειτο να απελαθούν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τοπικής Κυβέρνησης, Αχμαντουλάχ Μουτάκι, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.

#BreakingNews #Afganistan



Afganistan Polisi, Afganistan’ın batısındaki Herat’ta meydana gelen bir otobüs kazasında 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/zGjpwnDktJ — Journalist_cuneyt (@Journalistcnyt) August 19, 2025

#SONDAKİKA Afganistan’ın Batı Herat eyaletinde İran’dan sınır dışı edilen Afgan göçmenleri taşıyan bir otobüs kargo kamyonu ile çarpıştı.



Kaza sonrası alev alan otobüste bulunan 17’si çocuk 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi https://t.co/wkYpoSQYoR — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) August 19, 2025

Η αστυνομία ανέφερε ότι «λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό».