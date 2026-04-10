Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη μια 65χρονη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής (10/04/2026) στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα το τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη έγινε λίγο μετά τις 15:00, όταν 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

