Τσάρλι Κερκ: Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη κηδεία του ακτιβιστή στην Αριζόνα – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζεϊ Ντι Βανς, αναμένονται σήμερα στην Αριζόνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Πλήθος μπροστά από το State Farm Stadium στην Αριζόνα, πριν από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ
Πλήθος μπροστά από το State Farm Stadium στην Αριζόνα, πριν από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Carlos Barria

Μια τελετή χωρίς προηγούμενο ετοιμάζεται στην Αριζόνα: στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζέι Ντι Βανς και αρκετές προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς θα αποτίσουν σήμερα (21.09.2025) τον ύστατο φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς, ανάμεσα στους ομιλητές περιλαμβάνονται η χήρα του ακτιβιστή, Έρικα Κερκ –που πλέον ηγείται της Turning Point USA–, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον και ο στενός σύμβουλος Στίβεν Μίλερ. Ο ενδυματολογικός κώδικας που έθεσαν οι διοργανωτές είναι συμβολικός: «κόκκινο, λευκό ή μπλε».

Το στάδιο, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, με επιπλέον χώρο για 20.000 άτομα, αναμένεται να φιλοξενήσει τεράστιο πλήθος, ενώ η εκδήλωση που οργανώνεται από την Turning Point USA (TPUSA) θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Rumble.

Το στάδιο όπου θα πραγματοποιηθούν η κηδεία και η τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ
Το στάδιο όπου θα πραγματοποιηθούν η κηδεία και η τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Carlos Barria
Ο Τσάρλι Κερκ
Ο Τσάρλι Κερκ / REUTERS/Cheney Orr

 

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τεταμένο κλίμα

Οι αρχές φοβούνται επεισόδια: έλεγχοι επιπέδου «TSA» (όπως στα αεροδρόμια), μαζική ανάπτυξη των μυστικών υπηρεσιών και ταξινόμηση της εκδήλωσης στο ίδιο επίπεδο ασφαλείας με το Super Bowl.

Την Παρασκευή, ένας ένοπλος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη κοντά στο στάδιο, προτού αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση. Η TPUSA διευκρίνισε ότι επρόκειτο για σύμβουλο ασφαλείας καλεσμένου προσώπου, ενώ δεν διαπιστώθηκε άμεση απειλή.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ο ύποπτος, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για φόνο· αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή. Οι ερευνητές μιλούν για ενδείξεις «ριζοσπαστικής αριστερής» ιδεολογίας, καθώς βρέθηκαν κάλυκες με αντιφασιστικά συνθήματα, αν και το ακριβές κίνητρο παραμένει ασαφές.

Το στάδιο όπου θα πραγματοποιηθούν η κηδεία και η τελετή μνήμης του Τσάρλι Κερκ
REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Ανερχόμενη μορφή του αμερικανικού συντηρητισμού και στενός συνεργάτης της οικογένειας Τραμπ, ο Κερκ είχε αποκτήσει κοινό εκατομμυρίων νέων Αμερικανών μέσα από τα podcast και τις παρεμβάσεις του. Ωστόσο, οι επικριτές του τον κατηγορούσαν ότι προωθούσε ρατσιστικές, σεξιστικές και ομοφοβικές ιδέες.

Ο θάνατός του βάθυνε ακόμη περισσότερο τις διαιρέσεις στις ΗΠΑ: ενώ ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τη «ριζοσπαστική αριστερά», οι επικριτές κάνουν λόγο για πολιτική εκμετάλλευση και υπενθυμίζουν ότι η ελευθερία του λόγου –ακόμη και η έκφραση χαράς για τον θάνατό του– προστατεύεται από το Σύνταγμα.

