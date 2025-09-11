Τσάρλι Κερκ: Πρώην Μις Αριζόνα η σύζυγός του Erika Frantze που τον είδε να εκτελείται μπροστά στα μάτια της

Ο Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός influencer, ακτιβιστής και στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε μπροστά στον κόσμο αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο μικρά παιδιά τους, 3 και 1 ετών. Ανάμεσα στους 3.000 θεατές στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, που τον είδαν να πέφτει νεκρός ήταν και η γυναίκα του Erika Frantze.

Η Erika Frantze και ο Τσάρλι Κερκ παντρεύτηκαν το 2021 και απέκτησαν δύο παιδιά, μία κόρη 3 ετών σήμερα και έναν γιο, 1 έτους. Από τη στιγμή μάλιστα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός της στο προαύλιο πανεπιστημίου στη Γιούτα των ΗΠΑ, εκείνη δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Η 36χρονη ήταν μαζί του στην ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Γιούτα. Τον παρακολουθούσε, όπως έκανε τις περισσότερες φορές που ο νεαρός ακτιβιστής, influencer και συνιδρυτής του «Turning Point USA» είχε προγραμματισμένες ομιλίες. Λίγο μετά τον είδε να δολοφονείται μπροστά στα μάτια της.

Η ίδια έχει εργαστεί ως μοντέλο και ηθοποιός, ενώ στέφθηκε και Μις Αριζόνα το 2012, όπως αναφέρει και στο βιογραφικό της. Πάντα όμως έκανε τα επαγγελματικά της βήμα με βάση την πίστη της και «στην καθοδήγησή μου από τον Θεό», όπως έχει πει.

Παρουσιάζει επίσης το podcast «Midweek Rise Up» με θρησκευτικά μηνύματα, και χαρακτηρίζει τον εαυτό της «πολυδιάστατη φιλάνθρωπο και κοινωνική επιχειρηματία».

Ακόμα δημιούργησε το PROCLAIM, μια σειρά ρούχων με βάση την πίστη που φτιάχτηκε στις ΗΠΑ που «αντανακλά το όραμά της να ενδυναμώνει τα άτομα να φορούν την πίστη τους με αυτοπεποίθηση».

Ο λογαριασμός της στο Instagram είναι γεμάτος από φωτογραφίες της και βίντεο με τον άντρας της Κερκ και τα παιδιά τους με την ίδια να τονίζει ότι πάνω απ’ όλα αγαπά τον ρόλο της ως σύζυγος του Τσάρλι Κερκ και μητέρα των παιδιών τους.

Σε ένα από αυτά, η ίδια λέει: «Ο σύζυγός μου, Τσάρλι Κερκ, είναι δύναμη. Είναι θαρραλέος όταν ο κόσμος απαιτεί σιωπή, ατρόμητος εκεί που οι άλλοι διστάζουν, και έχει αναλάβει τη μάχη της επόμενης γενιάς, αλλάζοντας καρδιές και μυαλά».

Πληροφορίες από New York Post