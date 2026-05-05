Στενά του Ορμούζ: Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης – «Θα δράσουμε αποφασιστικά σε όσα πλοία προσπαθήσουν να περάσουν»

«Η μόνη ασφαλής διαδρομή για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινωθεί από το Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωση
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Εικόνα αρχείου / Photo / Reuters

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απειλεί εκ νέου τα πλοία που θέλουν να το διασχίσουν, παρά τα όσα διαμηνύουν οι ΗΠΑ.

Το Ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν εξέδωσε σήμερα Τρίτη (05.05.2026) νέα προειδοποίηση προς τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι τα πλοία θα πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο μια συγκεκριμένη διαδρομή και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόκλιση θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική δράση».

«Επαναλαμβανόμενη προειδοποίηση: Προειδοποιούμε όλα τα πλοία που σκοπεύουν να διέλθουν από το στενό του Ορμούζ, η μόνη ασφαλής διαδρομή για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι ο διάδρομος που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφερε το IRGC.

«Η παρέκκλιση των πλοίων από άλλες διαδρομές δεν είναι ασφαλής και θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική δράση από το Ναυτικό του IRGC», πρόσθεσε.

Η νέα απειλή των Φρουρών της Επανάστασης, ήρθε μετά τη δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ενημέρωση του Πενταγώνου σήμερα το πρωί ότι οι προσπάθειες της Ουάσινγκτον να καθοδηγήσει τα πλοία έξω από το Στενά του Ορμούζ είναι «ξεχωριστές και διακριτές» από τη συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή, αναφερόμενος στην επιχείρηση «Ελευθερία» (Project Freedom).

Η Τεχεράνη απαιτεί από τα πλοία να πληρώνουν διόδια, ενώ οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι δύο εμπορικά πλοία πέρασαν χθες Δευτέρα 04.05.2026 με συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Πηγή: OnAlert.gr

