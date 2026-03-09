Τσελίκ: Στείλαμε F-16 στα κατεχόμενα για «ισορροπία δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο

Την ανάπτυξη τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου υπερασπίστηκε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας Ομέρ Τσελίκ, υποστηρίζοντας ότι η κίνηση αποσκοπεί στη διατήρηση της «ισορροπίας δυνάμεων» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα (09.03.2026), ο Ομέρ Τσελίκ συνέδεσε την απόφαση της Άγκυρας να στείλει 6 μαχητικά F-16 στα κατεχόμενα με τη στρατιωτική κινητικότητα που καταγράφεται στην περιοχή, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τις κινήσεις της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γαλλίας. Ο εκπρόσωπος του AKP υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική κατά της Λευκωσίας, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για στενή συνεργασία με το Ισραήλ και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να διαμορφώσει στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας και του ψευδοκράτους.

«Στείλαμε F-16 στην Κύπρο για να επιτευχθεί ισορροπία δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν (Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης – AKP), Ομέρ Τσελίκ, και πρόσθεσε: «Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρη. Εννοώ, όπως το έθεσα, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου χώρος για να δέσει καν ένα αλιευτικό σκάφος στην Ανατολική Μεσόγειο. Παντού είναι γεμάτα πολεμικά πλοία. Φυσικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ασφάλεια της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’. Η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι αυτή τη στιγμή μια από τις πιο κοντινές πλευρές στον Σιωνισμό, στη σιωνιστική επιθετικότητα, σε αυτό το γενοκτονικό δίκτυο. Το κάνουν αυτό ανοιχτά. Συνάπτουν ορισμένους μηχανισμούς με το Ισραήλ, τους οποίους αποκαλούν «συνεργασία ασφαλείας» και ούτω καθεξής. Φυσικά, αυτός θα είναι ένας επαίσχυντος λεκές για τη φήμη τους».

Στο ίδιο πλαίσιο, προχώρησε και σε ευθείες αναφορές στις ελληνικές κινήσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι η Άγκυρα λαμβάνει υπόψη της την ασφάλεια της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» και αντιδρά αναλόγως. Μάλιστα, προκλητικά ανέφερε ότι τουρκικά μαχητικά μπορούν να φθάσουν στην Κύπρο μέσα σε «πέντε ή έξι λεπτά» από τις νότιες επαρχίες της Τουρκίας.

Ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ακόμη ότι η τουρκική ανάπτυξη δυνάμεων δεν στρέφεται εναντίον τρίτων, αλλά εντάσσεται, όπως είπε, στην προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και της τουρκικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Αυτό δεν είναι ένα βήμα που λαμβάνεται εναντίον κανενός. Είναι κάτι που λαμβάνεται για να ενισχύσει την προοπτική ασφάλειας της Τουρκίας και της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ στη χαοτική κατάσταση εκεί, όσον αφορά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους» επεσήμανε.

Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής ενίσχυσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Άγκυρα. «Μπορεί να ακολουθήσουν συστήματα αεράμυνας, κέντρα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και άλλα βήματα. Επειδή η ‘’Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” βρίσκεται ακριβώς στη μέση όλων αυτών των εξελίξεων» είπε.