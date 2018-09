Τις ανακοινώσεις για την τραγική είδηση με τους εκατοντάδες νεκρούς μετά τον σεισμό και το τσουνάμι, έκανε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Από αυτούς, υπάρχουν «τρεις Γάλλοι που δεν γνωρίζουμε την κατάστασή τους» καθώς και ένας Μαλαισιανός και ένας Νοτιοκορεάτης, ανακοίνωσε ο Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι υπόλοιποι ξένοι πολίτες είτε εντοπίστηκαν είτε εκκενώθηκαν, μεταξύ των οποίων ένας Γερμανός, ένας Βέλγος, ένας από τη Σιγκαπούρη, δέκα Βιετναμέζοι, 32 Ταϊλανδοί και 21 Κινέζοι, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η πρεσβεία της Γαλλίας, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν θέλησε να προβεί σε σχόλια. «Προχωρούμε σε εξακριβώσεις», δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Οι πληροφορίες για την έκταση των καταστροφών και τον αριθμό των θυμάτων έρχονται με μεγάλη δυσκολία. Τα δίκτυα τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο είναι σοκαριστικές. Δεκάδες πτώματα στο έδαφος, καλυμμένα…

Ταυτόχρονα, οι διασώστες προσπαθούν να βρουν ζωή στα χαλάσματα…

Ο σεισμός εντάσεων 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία και το τσουνάμι που ακολούθησε, αποδείχθηκαν φονικά. Οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν το δράμα.

Σε τουλάχιστον 832 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό και το τσουνάμι στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης των καταστροφών.

Η οποία, μάλιστα, διευκρίνισε ότι τώρα αποτιμά πως η περιοχή που επλήγη είναι μεγαλύτερη από αυτό που πίστευε αρχικά.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε στη συνέχεια τσουνάμι με κύματα που έφταναν ακόμη και τα έξι μέτρα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ένα από τα πλέον δραματικά βίντεο που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζει έναν άντρα να βλέπει το τσουνάμι να έρχεται και να προσπαθεί να προειδοποιήσει τον κόσμο να ανέβει κάπου ψηλά…

