Τυνησία: 52χρονη δέχτηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έκανε αλεξίπτωτο θαλάσσης – «Ένιωθα βιασμένη και βρώμικη»

Βρετανίδα μητέρα τριών παιδιών, καταγγέλει ότι υπέστη σεξουαλική επίθεση ενώ έκανε parasailing (αλεξίπτωτο θαλάσσης) στην Τυνησία.

Η 52χρονη Michelle Wilson, όπως αναφέρει η Post, ανέφερε ότι ήταν δεμένη με λουρί ασφαλείας με τον χειριστή του αλεξίπτωτου, όταν αυτός την πίεσε πάνω του και της έβαζε χέρι ενώ πετούσαν πάνω από παραλία στην Τυνησία.

«Ένιωσα το πίσω μέρος του μπικίνι μου να τραβιέται και αυτός τραβούσε το λουρί», είπε στην εφημερίδα Sun. «Πρέπει να έσφιγγε το λουρί για να με φέρει πιο κοντά του. Τα πόδια του ήταν ανοιγμένα γύρω μου, το ένα του χέρι ήταν πάνω στο αλεξίπτωτο, το άλλο όχι. Τότε ένιωσα να αγγίζει το πόδι μου».

«Με έπιανε και κινούνταν μπρος-πίσω μέσα μου και μου μιλούσε στα αραβικά», συμπλήρωσε. «Τον ένιωθα να με πιέζει. Συνέχισα να καμπυλώνω την πλάτη μου. Ένιωθα βιασμένη και βρώμικη και φοβόμουν. Ήταν μόνο ένα νεαρό αγόρι, ίσως γύρω στα 20».

Αρχικά είχε προγραμματίσει να κάνει τη βόλτα με μια φίλη της, αλλά της είπαν ότι είχε πολύ αέρα και ότι θα έπρεπε να πάνε χωριστά, συνοδευόμενες από έναν χειριστή.

Η φίλη της «πέρασε υπέροχα χωρίς προβλήματα», είπε η Wilson.

Η Wilson είπε ότι μόλις προσγειώθηκε, ξέσπασε σε κλάματα και ανέφερε το περιστατικό στην τοπική αστυνομία.

«Ως γυναίκες, περιμένεις λίγη πειράγματα από τους άνδρες σε αυτές τις χώρες, αλλά αυτό δεν ήταν πειράγματα, ήταν σεξουαλική επίθεση», είπε.

Η ίδια θεωρεί πως ο νεαρός χειριστής έχει συλληφθεί – Οι βρετανικές αρχές και η ασφαλιστική εταιρεία της παρακολουθούν την υπόθεση.