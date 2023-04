Είκοσι μετανάστες αγνοούνται έπειτα από νέο ναυάγιο ανοικτά της Τυνησίας στη Μεσόγειο. Είναι τουλάχιστον το έκτο (!) ναυάγιο από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου της Τυνησίας, δήλωσε ότι 20 μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική αγνοούνται μετά το ναυάγιο την Παρασκευή, 7 Απριλίου, σκάφους στ’ ανοικτά των ακτών της χώρας της Βόρειας Αφρικής, και 17 άλλοι διασώθηκαν.

Όπως είπαν κάποιοι από τους διασωθέντες, 37 μετανάστες «είχαν φύγει από την ακτή όταν το σκάφος τους βυθίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (07.0.2023) και μόνο 17 μπόρεσαν να σωθούν, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου της τυνησιακής πόλης Σφαξ, Φάουζι Μασμούντι.

Είναι τουλάχιστον το έκτο ναυάγιο από τις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), και σε αυτά τα ναυτικά δυστυχήματα στα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας τουλάχιστον 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται.

Την Παρασκευή, 7 Απριλίου, η Εθνική Φρουρά ανακοίνωσε ότι διέσωσε ή παρεμπόδισε «14.406 ανθρώπους, εκ των οποίων 13.138 από την υποσαχάρια Αφρική, οι υπόλοιποι Τυνήσιοι», τους πρώτους τρεις μήνες του έτους – αριθμός υπερπενταπλάσιος σε σχέση με αυτόν που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του 2022.

Οι αριθμοί για το 2023 καταγράφουν «πολύ μεγάλη αύξηση γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες αναχωρήσεις», δήλωσε στο AFP ο Χουσέμ Τζεμπαμπλί, εκπρόσωπος της Εθνικής Φρουράς.

At least 20 missing after boat attempting to cross Mediterranean sinks off Tunisia Latest incident comes amid sharp rise in numbers trying to leave https://t.co/jl0eb1ZwFF