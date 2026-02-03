Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Δικαστική έρευνα στη Λιθουανία για τις σχέσεις με μοντέλα και άλλες προσωπικότητες

Στα αμερικανικά αρχεία περιλαμβάνονται τα ονόματα πολλών μοντέλων από τη Λιθουανία, καθώς και άλλων ανθρώπων των τεχνών
Ο χρηματοδότης και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, Jeffrey Epstein με μία γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει αποκρυφτεί
Ο χρηματοδότης και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, Jeffrey Epstein με μία γυναίκα, της οποίας η ταυτότητα έχει αποκρυφτεί / REUTERS

Έρευνα για ενδεχόμενη διακίνηση ανθρώπων, αφού στα αρχεία που δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επστάιν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, άρχισαν οι εισαγγελικές αρχές της Λιθουανίας.

Στα αρχεία που δημοσιοποίησαν οι ΗΠΑ για τον Τζέφρι Επστάιν υπάρχουν αναφορές και σε εξέχοντες Λιθουανούς.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Λιθουανίας έκανε λόγο για «αντικειμενική και εξονυχιστική έρευνα», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τυχόν υπόπτους ή συγκεκριμένα αδικήματα.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της χώρας, Γκιτάνας Ναουσέντα είχε ζητήσει να ερευνηθεί η υπόθεση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με λιθουανικά μέσα ενημέρωσης, στα έγγραφα περιλαμβάνονται τα ονόματα πολλών μοντέλων από τη Λιθουανία αλλά και άλλων ανθρώπων των τεχνών. Πολλοί καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν ένα φεστιβάλ, το «Μεσοκαλόκαιρο του Βίλνιους», επειδή ο χρηματοδότης του, ο Βάλντας Πετρέικις, κατονομάζεται σε κάποια έγγραφα και φέρεται να έλαβε χρήματα από τον Επστάιν.

Ο Πετρέικις δήλωσε ότι αγνοούσε τα εγκλήματα του Αμερικανού χρηματιστή την εποχή της γνωριμίας τους, αρνείται ότι διέπραξε οτιδήποτε το επιλήψιμο και ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την προώθηση καλλιτεχνικών γεγονότων, λόγω της κατακραυγής.

Η αστυνομία και οι εισαγγελείς εξετάζουν τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αναλύουν το νομικό πλαίσιο και ανταλλάζουν πληροφορίες με τους εταίρους τους, ανέφερε η γενική εισαγγελία.

