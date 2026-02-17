Τζέφρι Επστάιν: Η Χίλαρι Κλίντον καταγγέλλει «συγκάλυψη» από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε χθες Δευτέρα 16.02.2026, σε συνέντευξή της στο BBC, τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ενορχήστρωσε τη «συγκάλυψη» σχετικά με τα αρχεία που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.

«Δημοσιεύστε αυτά τα αρχεία. Τα καθυστερείτε σκόπιμα», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον απευθυνόμενη στην κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, πριν από την εμφάνισή της ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, αργότερα αυτόν τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Ιανουάριο, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από 3.000.000, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με τον αποθανόντα Αμερικανό χρηματιστή, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή το 2019.

Την περίοδο εκείνη, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας είχε δηλώσει ότι τρία εκατομμύρια σελίδες δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, επειδή περιλάμβαναν προσωπικούς ιατρικούς φακέλους, σκληρές περιγραφές κακοποίησης παιδιών ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να επηρεάσει έρευνες, αναφέρει το BBC.

Όταν ρωτήθηκε αν ο πρώην πρίγκιπας, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ πρέπει να καταθέσει σε επιτροπή του Κογκρέσου, η Χίλαρι Κλίντον απάντησε ότι «όποιος καλείται να καταθέσει, πρέπει να το κάνει». Με τα ονόματα να ξεπερνούν τα 300, το να αναφέρεται κάποιος στα αρχεία, διευκρινίζεται, δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι παράνομο. Ο Άντριου έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτροπή δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να εμφανιστεί, αλλά άσκησε πίεση στους Κλίντον να καταθέσουν, κάτι που αποδέχθηκαν τον περασμένο μήνα. Ο Μπιλ Κλίντον θα καταθέσει στις 27 Φεβρουαρίου και η Χίλαρι Κλίντον μία ημέρα νωρίτερα.

Θα είναι η πρώτη φορά από το 1983 που πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ καταθέτει σε επιτροπή του Κογκρέσου.

Η Χίλαρι Κλίντον επανέλαβε ότι θέλουν η ακρόαση να γίνει δημόσια και όχι κεκλεισμένων των θυρών. «Θα εμφανιστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να γίνει δημόσια», είπε στο BBC.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, κατηγόρησε τους Κλίντον για καθυστερήσεις, λέγοντας ότι «υποχώρησαν» όταν πλησίαζε η ψηφοφορία. Η Χίλαρι Κλίντον απάντησε πως θέλει «να υπάρχει δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση για όλους».

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές να δοθούν όλα τα αρχεία στη δημοσιότητα. Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια είναι η καλύτερη λύση», είπε.

Πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η ίδια υποστήριξε ότι το θέμα χρησιμοποιείται για να αποσπά την προσοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε επίσης ότι είχε συναντήσει τη Γκισλέιν Μάξγουελ «μερικές φορές». Ο Μπιλ Κλίντον, που επίσης αναφέρεται στα αρχεία, είχε γνωριμία με τον Έπσταϊν αλλά λέει ότι διέκοψε κάθε επαφή πριν από περίπου 20 χρόνια.

Κανένας από τους δύο Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί από θύματα του Έπσταϊν και έχουν αρνηθεί ότι γνώριζαν για τις πράξεις του τότε.

Νέα αρχεία για τον Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτόν τον μήνα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μετά από νόμο που ψήφισε το Κογκρέσο. Το υπουργείο λέει ότι δημοσίευσε ό,τι απαιτεί ο νόμος, όμως βουλευτές υποστηρίζουν ότι δεν είναι αρκετό. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι ζήτησε να δοθούν και εσωτερικά σημειώματα για τις αποφάσεις δίωξης.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν πέθανε σε κελί φυλακής στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, ενώ περίμενε να δικαστεί για σωματεμπορία. Παλαιότερα είχε καταδικαστεί για σεξουαλικό αδίκημα σε βάρος ανήλικης.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου δέχεται πιέσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους και από την οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρι να καταθέσει. Έχει αρνηθεί κάθε κατηγορία και το 2022 ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρι χωρίς να παραδεχθεί ευθύνη. Η Τζιούφρι πέθανε το 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επίσης αναφέρεται στα αρχεία, έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή και λέει ότι είχε διακόψει επαφές με τον Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες. Σε δήλωσή του στο BBC είπε: «Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Έχω απαλλαγεί από κάθε κατηγορία».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι ορισμένα έγγραφα περιέχουν αβάσιμους και εντυπωσιακούς ισχυρισμούς κατά του Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα από ό,τι οι Δημοκρατικοί, δίνοντας στη δημοσιότητα χιλιάδες σελίδες και συνεργαζόμενη με την έρευνα του Κογκρέσου.