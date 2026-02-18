Τζέφρι Επστάιν: Σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικη τη δεκαετία του ’90 ερευνά η βρετανική αστυνομία

Έκκληση για μάρτυρες απευθύνει η αστυνομία στη Βρετανία σχετικά με κατηγορίες εμπορίας ανθρώπων μετά τη δημοσιοποίηση των αρχείων για τη δράση του διαβόητου Αμερικανού σεξουαλικού εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν.

Οι αρχές στη Βρετανία αναζητούν μάρτυρες σχετικά με κατηγορίες περί παράνομης διακίνησης ανθρώπων και σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον μίας ανήλικης τη δεκαετία του 1990, αναφερόμενη στα αρχεία που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αστυνομία του Σάρεϊ (νοτιοανατολική Αγγλία) λέει πως «έλαβε γνώση» μίας επεξεργασμένης έκθεσης του FBI, που εμπεριείχε κατηγορίες «εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικών επιθέσεων εναντίον ενός ανήλικου» παιδιού το διάστημα μεταξύ 1994 – 1996, στο χωριό Βιρτζίνια Ουότερ.

Κάλεσε κάθε άτομο που έχει στην κατοχή του πληροφορίες να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών, λέγοντας πως δεν «βρήκε κανένα ίχνος αυτών των κατηγοριών» στα αρχεία της, εξαιτίας των περιορισμένων πληροφοριών. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κανένα όνομα.

Το όνομα του πρίγκιπα Άντριου, αδελφού του βασιλιά Καρόλου και της συντρόφου και συνεργού του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, εμφανίζονται, παρόλα αυτά, σε αυτήν την έκθεση, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Βάσει των δημοσιευμάτων, αυτές οι κατηγορίες διατυπώθηκαν από έναν ανώνυμο μάρτυρα, που υποστήριξε πως μία γυναίκα δέθηκε σε ένα τραπέζι και «βασανίστηκε με ηλεκτροσόκ», την ώρα που ο πρίγκιπας Άντριου και άλλοι άνδρες παρακολουθούσαν τις σκηνές.

Αυτή η έκθεση δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο κατά τη δημοσίευση ενός πρώτου όγκου σχετικών εγγράφων του σεξουαλικού εγκληματία από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, μία υπόθεση που έχει προκαλέσει «σεισμό» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τον πρίγκιπα Άντριου, που κατηγορήθηκε από την Αμερικανίδα Βιρτζίνια Τζιουφρέ για σεξουαλικές επιθέσεις όταν εκείνη ήταν 17 ετών, αφαιρέθηκαν οι βασιλικοί τίτλοι τον Οκτώβριο λόγω των σχέσεών του με το Αμερικανό χρηματιστή. Εκείνος αρνείται κάθε κατηγορία σε βάρος του. Η Τζιουφρέ αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025.

Στελέχη της βρετανικής αστυνομίας ερευνούν αυτήν τη στιγμή τις κατηγορίες που εμπεριέχονται σε αυτούς τους νέους φακέλους Επστάιν ή τις αποκαλύψεις που έχουν προκύψει μετά τη δημοσίευσή τους.

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ, όπου βρίσκεται η κατοικία Royal Lodge στην οποία διέμενε για χρόνια ο πρώην πρίγκιπας διερευνά καταγγελίες βάσει των οποίων ο Άντριου είχε συνάψει σεξουαλικές σχέσεις με μία δεύτερη γυναίκα που είχε σταλεί από τον Επστάιν το 2010, όπως ανέφερε ο δικηγόρος του φερόμενου θύματος.

Άλλα στελέχη της αστυνομίας διερευνούν τον ενδεχόμενο ρόλο που έπαιξε ο Άντριου στην άφιξη των πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που μετέφεραν γυναίκες τις οποίες έστελνε ο Επστάιν ή στη διαβίβαση απόρρητων πληροφοριών στον χρηματιστή, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για το διεθνές εμπόριο.