Τζέφρι Επστάιν: Το Ινστιτούτο Νόμπελ ζητά «εξηγήσεις» από πρώην πρόεδρο της Επιτροπής και πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ από το 2009 μέχρι το 2015, υπήρξε πρωθυπουργός της Νορβηγίας, υπουργός Εξωτερικών και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 μέχρι το 2019
Ο Thorbjorn Jagland
Ο Thorbjorn Jagland / CTK via AP Images

Εξηγήσεις τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής που απονέμει τα Νόμπελ Ειρήνης και πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ,αναμένει το Ινστιτούτο Νόμπελ, για τα τυχόν οικονομικά οφέλη που αποκόμισε από τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

«Εάν αποδειχθεί ότι ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έλαβε σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον Τζέφρι Έπστιν όταν ήταν μέλος της Επιτροπής Νόμπελ, αυτό θα ήταν αντίθετο με τον κώδικα δεοντολογίας μας», είπε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, ο διευθυντής του Ινστιτούτου, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Χάρπβικεν είπε πάντως ότι δεν θέλει να προκαταβάλει τα γεγονότα, αν και ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει ακόμη δώσει πλήρεις εξηγήσεις για τη σχέση του με τον Έπστιν.

«Θα μας ενδιέφερε να διαβάσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τις εξηγήσεις που θα δώσει ο ίδιος ο Θόρμπγιονρ Γιάγκλαντ», τόνισε.

Ο 75χρονος Γιάγκλαντ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ από τον Ιανουάριο του 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2015. Υπήρξε πρωθυπουργός της Νορβηγίας (1996-97), υπουργός Εξωτερικών της χώρας του (2000-1) και γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 2009 μέχρι το 2019.

Σύμφωνα με τη νορβηγική εφημερίδα VG, που βασίζεται στα έγγραφα τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Γιάγκλαντ παρακάλεσε τον Αμερικανό χρηματιστή να εγγυηθεί για την αγορά ενός διαμερίσματος. Δεν είναι γνωστό αν ο Έπστιν δέχτηκε. Ο ίδιος είπε στην εφημερίδα ότι τα δάνεια για τα ακίνητα που σκόπευε να αγοράσει δόθηκαν όλα από τη νορβηγική τράπεζα DNB.

Ο Γιάγκλαντ έμεινε στο σπίτι του Έπστιν στη Νέα Υόρκη το 2018, καθώς σε στο διαμέρισμά του στο Παρίσι το 2015 και το 2018, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα. Ο Έπστιν αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Ο πρώην πρωθυπουργός και η οικογένειά του σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στο νησί του Έπστιν το 2014, όμως οι διακοπές αυτές τελικά ακυρώθηκαν.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Γιάγκλαντ ανέφερε στην εφημερίδα Aftenposten ότι έκανε ένα «λάθος κρίσης» διατηρώντας σχέσεις με τον Έπστιν.

