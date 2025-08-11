Κόσμος

Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Η πίεση των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, για συμμετοχή Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ίσως και να αποδώσει καρπούς
Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Kevin Lamarque

Η πίεση των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, προκειμένου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει το «παρών» στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, ίσως και να αποδώσει καρπούς. 

Σύμφωνα με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, οι ΗΠΑ εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Ντόνταλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια υλοποίησης της επιθυμίας των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθήσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που μεταδόθηκε την Κυριακή (10/08/2025).

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθήσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της γηραιάς ηπείρου επέμειναν να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

Επίσης ο Ζελένσκι κάλεσε τους ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον ουκρανό ομόλογό τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, από την πλευρά του, άφησε επίσης να εννοηθεί χθες, Κυριακή, ότι ο ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής. 

«Ναι, πιστεύω χωρίς καμιά αμφιβολία πως είναι δυνατό», απάντησε ο αμερικανός διπλωμάτης, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ενδέχεται να είναι παρών στην Αλάσκα.

«Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, αν δεν την προσυπογράψουν όλες οι πλευρές. Και προφανώς η απόλυτη προτεραιότητα είναι να φθάσουμε στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Εν τέλει, όμως, ο Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, προειδοποίησε ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ. «Αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το πράξει», διαβεβαίωσε. Όμως «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση», υπογράμμισε ο Γουίτακερ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
230 μετασεισμοί και 2 αγνοούμενοι μετά τον σεισμό στην Τουρκία - Ισοπεδωμένα κτίρια και εικόνες καταστροφής
Ο δήμαρχος του Σιντιργκί, Σερκάν Σακ, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό HaberTürk ότι δεν έχουν εντοπιστεί δύο από τους έξι ανθρώπους που βρίσκονταν σε τριώροφο κτίριο που κατέρρευσε
Ισοπεδωμένα κτίρια μετά τον σεισμό στην Τουρκία
Φωτιά στην Ισπανία: Στάχτη χιλιάδες στρέμματα δάσους – Εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πάνω από 1.000 άνθρωποι
Βίντεο και φωτογραφίες από την πύρινη λαίλαπα - Οι φλόγες απειλούν και περιοχή που είναι ενταγμένη στον κατάλογο της Unesco - Οι αρχές βλέπουν «εμπρησμό» πίσω από την καταστροφή
Φωτιά
Newsit logo
Newsit logo