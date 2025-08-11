Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι

Η πίεση των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας, προκειμένου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δώσει το «παρών» στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, ίσως και να αποδώσει καρπούς.

Σύμφωνα με τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, οι ΗΠΑ εργάζονται για να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Ντόνταλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια υλοποίησης της επιθυμίας των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια είναι ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως δεν θα καθήσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι, τον ουκρανό ηγέτη, και ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε να το αλλάξει αυτό», υποστήριξε ο Τζέι Ντι Βανς στη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, που μεταδόθηκε την Κυριακή (10/08/2025).

Η αμερικανική κυβέρνηση, πρόσθεσε, εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθήσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμεων της γηραιάς ηπείρου επέμειναν να συμμετάσχει το Κίεβο στις αμερικανορωσικές διαπραγματεύσεις, μερικές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πούτιν που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης ο Ζελένσκι κάλεσε τους ευρωπαίους συμμάχους του, κυρίως τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης έχουν παραμερισθεί από τις συνομιλίες, να ορίσουν μια κοινή προσέγγιση. Μια «έκτακτη σύνοδος» με βιντεοδιάσκεψη είναι εξάλλου προγραμματισμένη για σήμερα ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών χωρών της ΕΕ και τον ουκρανό ομόλογό τους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, από την πλευρά του, άφησε επίσης να εννοηθεί χθες, Κυριακή, ότι ο ουκρανός πρόεδρος θα μπορούσε να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

«Ναι, πιστεύω χωρίς καμιά αμφιβολία πως είναι δυνατό», απάντησε ο αμερικανός διπλωμάτης, όταν ερωτήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, αν ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους ενδέχεται να είναι παρών στην Αλάσκα.

«Δεν μπορεί βεβαίως να υπάρξει συμφωνία, αν δεν την προσυπογράψουν όλες οι πλευρές. Και προφανώς η απόλυτη προτεραιότητα είναι να φθάσουμε στο τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Γουίτακερ.

Εν τέλει, όμως, ο Τραμπ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει, προειδοποίησε ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ. «Αν θεωρήσει πως το να προσκαλέσει τον Ζελένσκι είναι το καλύτερο σενάριο, τότε θα το πράξει», διαβεβαίωσε. Όμως «δεν έχει ληφθεί καμιά απόφαση», υπογράμμισε ο Γουίτακερ.