Τζιλ Μπάιντεν: Πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών αυτοπυροβολήθηκε ενώ την συνόδευε στο αεροδρόμιο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες - Η κατάσταση της υγείας του πράκτορα δεν έχει γίνει γνωστή
H Τζιλ Μπάιντεν
REUTERS/Hannah McKay

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ όταν πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ αυτοπυροβολήθηκε στο πόδι ενώ συνόδευε την πρώην Πρώτη Κυρία, Τζιλ Μπάιντεν.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (27.03.2026) αστο αεροδρόμιο προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών, σύμφωνα με την Dailymail. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατρική μονάδα. Η κατάσταση της υγείας του πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών δεν έχει γίνει γνωστή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. 

Οι Μυστικές Υπηρεσίες επιβεβαίωσαν το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή στοιχείων και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ώρες.

Κόσμος
