Τζίμι Κίμελ: Πώς το «κόψιμο»της εκπομπής του φέρνει φόβους για μια νέα εποχή λογοκρισίας στις ΗΠΑ

Ένας σεισμός στα μέσα ενημέρωσης συγκλόνισε την Πέμπτη (18.09.2025) τον κόσμο της αμερικανικής ψυχαγωγίας. Το ABC ανακοίνωσε την άμεση και επ’ αόριστον αναστολή του Τζίμι Κίμελ και της εκπομπής του, «Jimmy Kimmel Live!», μια απόφαση που ελήφθη μετά από μονόλογο του παρουσιαστή, ο οποίος στοχοποίησε άμεσα τον Ντόναλντ Τραμπ και τους συμμάχους του στην υπόθεση της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η Washington Post αναλύει την υπόθεση ως ένα νέο βήμα προς μια εποχή κυβερνητικής λογοκρισίας.

Το δίκτυο δεν έδωσε σαφή αιτιολόγηση, ωστόσο η αναστολή του Τζίμι Κίμελ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, άφησε να εννοηθεί ότι ο ρυθμιστικός φορέας θα μπορούσε να τιμωρήσει όσους μετέδιδαν την εκπομπή. Στη συνέχεια, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση πανηγυρικά στα κοινωνικά δίκτυα, ζητώντας επίσης την ακύρωση άλλων talk-shows που τον έχουν επικρίνει, όπως αυτά των Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγερς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και το ABC έκανε λόγο για «προσβλητικά και αναισθητικά σχόλια», η κατακραυγή υπήρξε έντονη. Κωμικοί, ηθοποιοί και παραγωγοί του Χόλιγουντ μιλούν για ευθεία επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία. Η ACLU κατήγγειλε «επαναλαμβανόμενη κατάχρηση εξουσίας», ενώ ο Μπεν Στίλερ, ο Μαρκ Μάρον και ο Ντέιμον Λίντελοφ εξέφρασαν δημόσια την αγανάκτησή τους.

Ορισμένοι συνδρομητές της Disney+, μητρικής εταιρείας του ABC, ανακοίνωσαν μάλιστα ότι ακυρώνουν τη συνδρομή τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας, δημοσιοποιώντας την πράξη τους στο X.

Just canceled my Disney+ and HULU subscription because ABC caved to Trump’s and Carr’s fascism. pic.twitter.com/bXLM4ajnF9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 18, 2025

I have canceled my Disney+ subscription and canceled an upcoming trip. As much as I have loved Disney in my life, the First Amendment and the Constitution mean more to me than any entertainment company ever could. What ABC did yesterday is disgusting and ultimately UnAmerican. pic.twitter.com/TnJn5xmCoL — Juan-Carlos “JC” Planas (@jcp717) September 18, 2025

Ανοιχτή πολιτική πίεση

Στο Κογκρέσο, Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατήγγειλαν το σκάνδαλο. Ο Τσακ Σούμερ απαίτησε την παραίτηση του προέδρου της FCC, ενώ το μοναδικό Δημοκρατικό μέλος του οργανισμού, Άννα Γκόμεζ, κατήγγειλε «κίνδυνο για τα θεμέλια της Πρώτης Τροπολογίας». Ο Μπαράκ Ομπάμα και η Καμάλα Χάρις κατηγόρησαν επίσης την κυβέρνηση Τραμπ για «κατάφωρη κατάχρηση εξουσίας».

Την ίδια ώρα, η αναστολή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από μέρος των συντηρητικών ΜΜΕ. Κάποιοι δεν τη θεωρούν αυταρχική εκτροπή αλλά «άμεση συνέπεια των πράξεων» του Κίμελ. Η Ροζάν Μπαρ, της οποίας η εκπομπή είχε ακυρωθεί το 2018 έπειτα από ρατσιστικό tweet, σχολίασε ειρωνικά: «Σήμερα είναι καλύτερο κι από τα γενέθλιά μου».

Ιστορική τομή για το late-night

Για τους αναλυτές, ποτέ ξανά δεν είχε στοχοποιηθεί με τέτοιο τρόπο παρουσιαστής late-night. Ο ειδικός Μπιλ Κάρτερ κάνει λόγο για «προσβολή του Συντάγματος», υπενθυμίζοντας ότι οι Τζόνι Κάρσον και Ντέιβιντ Λέτερμαν σάτιραν ανελέητα Αμερικανούς προέδρους χωρίς να δεχθούν αντίποινα. Ο τελευταίος χαρακτήρισε το επεισόδιο «αδιανόητο» και αποκάλυψε ότι έλαβε μήνυμα συμπαράστασης από τον Κίμελ.

Η Washington Post υπογραμμίζει ότι η αναστολή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο οικονομικών πιέσεων: το ABC και ο βασικός όμιλος σταθμών του, Nexstar, έχουν φακέλους σε εκκρεμότητα στην FCC και προσπαθούν να αποφύγουν τη μήνι του Τραμπ. Ήδη κυκλοφορούν φήμες για μη ανανέωση του συμβολαίου του Κίμελ, όπως συνέβη πρόσφατα με τον Στίβεν Κολμπέρ.

Ένα παραμένει βέβαιο: πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, διακυβεύεται το μέλλον της αμερικανικής τηλεοπτικής σάτιρας και της ελευθερίας του λόγου.