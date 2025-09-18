Τζίμι Κίμελ: «Κόπηκε» η εκπομπή του εξαιτίας σχολίου του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – «Εξαιρετικά νέα» είπε ο Τραμπ

Η θρυλική εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, αστέρα δημοφιλούς «late show» στις ΗΠΑ, είναι πλέον παρελθόν εξαιτίας του εναρκτήριου μονολόγου του τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως προσπαθεί να καρπωθεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από τον φόνο του influencer Τσάρλι Κερκ.

Η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» αποφασίστηκε να ανασταλεί «επ’ αόριστον», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ABC. Ο 57χρονος Τζίμι Κίμελ συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές μορφές της αμερικανικής τηλεόρασης. Πέρα από την εκπομπή του, στην οποία προσφέρει χιουμοριστική ματιά στην επικαιρότητα πέντε βράδια κάθε εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές την τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ της αμερικανικής ακαδημίας κινηματογράφου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα, έθιξε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου των τραμπιστών νεολαίων, που πυροβόλησε στον λαιμό 22χρονος με κυνηγετικό τουφέκι την περασμένη εβδομάδα.

Το προφίλ του υπόπτου, του Τάιλερ Ρόμπινσον – παιδιού ρεπουμπλικάνων γονιών, που όμως μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς περιγράφει με όρους όπως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να κατηγορούσε το θύμα πως διέσπειρε «μίσος», ενώ είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα – διχάζει τη χώρα.

«Φθάσαμε σε νέα ύψη το σαββατοκύριακο», είπε σαρκαστικά ο Τζίμι Κίμελ τη Δευτέρα, «με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

These are the comments from Monday night that led ABC to pull Jimmy Kimmel Live this afernoon. pic.twitter.com/TzOU3GZ195 — LateNighter (@latenightercom) September 17, 2025

Ο όρος MAGA είναι ακρώνυμο του συνθήματος «Make America Great Again» («ας ξαναδώσουμε το μεγαλείο της στην Αμερική») του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, στον οποίο πίστωνε την κινητοποίηση μέρους της αμερικανικής νεολαίας υπέρ του, ο πρόεδρος Τραμπ έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη στη «ριζοσπαστική αριστερά», γεννώντας ανησυχίες για επίθεση εναντίον της αντιπολίτευσης και της ελευθερίας του λόγου.

Σημειώνεται πως το καλοκαίρι ανακοινώθηκε το τέλος της εμβληματικής εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert» τον Μάιο του 2026, όπως ανακοίνωσε επίσημα το τηλεοπτικό δίκτυο CBS επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους». Ωστόσο, ο παρουσιαστής Stephen Colbert ήταν δριμύς επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξαιρετικά νέα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, μιλώντας για «εξαιρετικά νέα για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.