Τζιν Χάκμαν – Μπέτσι Αράκαβα: Το αγωνιώδες τηλεφώνημα του ανθρώπου που τους βρήκε νεκρούς – «Στείλτε κάποιον εδώ γρήγορα»

Παγκόσμια θλίψη από τον θάνατο του πασίγνωστου ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της συζύγου του, Μπέτσι Αράκαβα, την περασμένη Τετάρτη (26.02.2025). Και ενώ οι αρχές περιμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις του ζευγαριού –που θα ρίξουν «φως» στα αίτια των θανάτων τους-, ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τα πρώτα λεπτά που βρέθηκαν νεκροί, προκαλεί κόμπο στο στομάχι.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται ένας υπάλληλος, ο πρώτος που τους βρήκε νεκρούς, να περιγράφει πως βλέπει την σύζυγο του Τζιν Χάκμαν, νεκρή, δίπλα σε ένα παράθυρο.

Σε ερώτηση των αρχών για το αν έχει τις αισθήσεις της, ο υπάλληλος φωνάζει με αγωνία «Όχι, όχι, όχι. Δεν κουνιούνται. Στείλτε κάποιον εδώ γρήγορα».

Ακούστε το ντοκουμέντο εδώ:

NEW: Actor Gene Hackman’s German shepherd was found deceased in a bathroom closet about 15 feet from his wife’s “mummified” body, according to new reports.



The 9/11 audio has also been released.



According to the New York Times, pills were found scattered around near the body… pic.twitter.com/PUpMFA5gRM