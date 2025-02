Τζιν Χάκμαν: Ο φόβος για το τέλος και ο θάνατος θρίλερ – Πώς ο γιος του, του έδωσε κίνητρο για μια δεύτερη καριέρα

Η είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού Τζιν Χάκμαν προκάλεσε παγκόσμια θλίψη, με πολλούς θαυμαστές και συναδέλφους να αποτίουν φόρο τιμής στον θρυλικό ηθοποιό, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε εμβληματικές ταινίες.

Ο μεγάλος ηθοποιός του Χόλιγουντ και η Μπέτσι Αρακουά, σύζυγός του τα τελευταία 30 χρόνια, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό. Εκείνος ήταν 95 ετών και εκείνη 64 ετών. Νεκρός βρέθηκε δίπλα και ο σκύλος τους. Η αιτία θανάτου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ωστόσο η κόρη τους μίλησε για πιθανότητα δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι τόσο ο Τζιν Χάκμαν όσο και η σύζυγός του είχαν μουμιοποιηθεί και βρέθηκαν σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τζιν Χάκμαν, ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ανακοίνωσε το 2009 την αποχώρησή του από τη βιομηχανία του θεάματος, επισημαίνοντας πως η υγεία του απαιτούσε να αποφύγει το άγχος και την πίεση. Αυτή η απόφαση ήρθε μετά από περίπου 40 χρόνια ενεργούς παρουσίας στην υποκριτική με μοναδικές ερμηνείες.

Η τελευταία του εμφάνιση στις κινηματογραφικές οθόνες έγινε το 2004 με τη σατιρική πολιτική κωμωδία «Welcome to Mooseport» και αποσύρθηκε από τον κινηματογράφο και το Χόλιγουντ μετακομίζοντας με την σύζυγό του στο Νέο Μεξικό.

Το 2008, είχε μιλήσει στο Reuters για την απόσυρσή του από την βιομηχανία του θεάματος: «Δεν έχω κάνει συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσω τη συνταξιοδότηση, αλλά ναι, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω σε ταινία» συμπληρώνοντας ότι: «μου έχουν πει να μην το λέω τα τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που προκύψει κάποιος εξαιρετικός ρόλος, αλλά πραγματικά δεν θέλω να το κάνω πια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη συγγραφή για να κρατήσει τον εαυτό του απασχολημένο και σε αυτό έβαλε… το χεράκι του και ο γιος του.

Ο θρύλος του Χόλιγουντ Τζιν Χάκμαν δεν έλαβε ποτέ συγγραφική αναγνώριση στα 45 χρόνια καριέρας του στην κινηματογραφική οθόνη, αλλά κυκλοφόρησε μια σειρά μυθιστορημάτων με τον γείτονα και φίλο του Daniel Lenihan.

Μιλώντας στο Empire το 2020, εξήγησε πώς ο γιος του Κρίστοφερ τον βοήθησε να ασχοληθεί με τη συγγραφή μυθιστορημάτων και να γίνει η δεύτερη καριέρα του.

«Ο γιος μου σκέφτηκε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός κάποια στιγμή και ήταν στη Νέα Υόρκη και του έγραψα μερικούς μικρούς μονολόγους. Υποθέτω ότι από εκεί ξεκίνησα. Μου άρεσε πολύ. Οι ιδέες έρχονταν στο μυαλό μου και τις έγραφα».

Μιλώντας για ένα από τα βιβλία του, το Escape From Andersonville: A Novel Of The Civil War, εξήγησε το διαφορετικό άγχος που ένιωθε σε σύγκριση με το να πρωταγωνιστεί στην οθόνη.

«Δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου ως σπουδαίο συγγραφέα, αλλά πραγματικά απολαμβάνω τη διαδικασία, ειδικά σε αυτό το βιβλίο. Έπρεπε να κάνουμε μεγάλη έρευνα γι’ αυτό για να βρούμε κάποια από τα γεγονότα σωστά, και είναι αγχωτικό σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι ένα διαφορετικό είδος άγχους» είπε και συνέχισε:

«Είναι αυτό που μπορείς να διαχειριστείς, επειδή κάθεσαι εκεί μόνος σου, σε αντίθεση με 90 ανθρώπους που κάθονται γύρω σου και περιμένουν να τους διασκεδάσεις».

Η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού αναζωπύρωσε και το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή του. Έτσι, έγινε γνωστό ότι Χάκμαν είχε σώσει δύο αδέσποτα σκυλιά και τα πήγε σε ένα καταφύγιο με τη λιμουζίνα του.

Μάλιστα στη συνέχεια ο ηθοποιός και η σύζυγός του Μπέτσι υιοθέτησαν ένα από αυτά.

Όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τον θάνατο

Ο Χάκμαν είχε μιλήσει ανοιχτά για τον φόβο του θανάτου σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις που έχει δώσει προτού αποσυρθεί, στον Λάρι Κινγκ στο CNN το 2004. Στη διάρκεια της συζήτησης, είχε αναφερθεί σε μια αγγειοπλαστική που είχε υποβληθεί και είχε επιβεβαιώσει ότι αντιμετώπιζε «προβλήματα καρδιάς».

Όταν ο Λάρι Κινγκ τον ρώτησε αν ανησυχεί για την υγεία του, ο Χάκμαν απάντησε: «Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν έχω πολλούς φόβους. Έχω τον φυσιολογικό φόβο του θανάτου. Νομίζω πως όλοι το σκεφτόμαστε, ειδικά όταν φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Θέλω να είμαι βέβαιος ότι η γυναίκα μου και η οικογένειά μου είναι ασφαλείς. Πέρα από αυτό, δεν έχω πολλούς φόβους».

Βίντεο με τη συνέντευξη του Τζιν Χάκμαν στον Λάρι Κινγκ:

Με δύο βραβεία Όσκαρ, δύο BAFTA, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και ένα SAG, ο Χάκμαν αφήνει πίσω του μια εντυπωσιακή κληρονομιά. Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Χάκμαν υποδύθηκε ρόλους που τον καθόρισαν, από τον σκληρό ντετέκτιβ στο «The French Connection» έως τον αμφιλεγόμενο σερίφη στο «Unforgiven».

«Εκπαιδεύτηκα για να γίνω ηθοποιός, όχι σταρ. Εκπαιδεύτηκα για να παίζω ρόλους, όχι για να ασχολούμαι με τη φήμη, τους ατζέντηδες, τους δικηγόρους και τον Τύπο», είχε πει κάποτε σε συνέντευξή του.

«Μου κοστίζει πραγματικά πολύ συναισθηματικά να βλέπω τον εαυτό μου στην οθόνη. Σκέφτομαι τον εαυτό μου και αισθάνομαι ότι είμαι αρκετά νέος, και μετά βλέπω αυτόν τον ηλικιωμένο άντρα με τα σακουλιασμένα πηγούνια, τα κουρασμένα μάτια και τα λίγα μαλλιά».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού

Ο τεράστιος ηθοποιός του Χόλιγουντ είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε μία ήσυχη ζωή με την σύζυγό του στο Νέο Μεξικό.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του θρυλικού ηθοποιού ήταν τον Απρίλιο του 2024. Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να βγαίνει από ένα κατάστημα με αθλητικά και κρατώντας έναν καφέ και μια μηλόπιτα.

Έναν μήνα νωρίτερα, εθεάθη εξαντλημένος να στηρίζεται στη σύζυγό του Μπέτσι, καθώς είχαν πάει να απολαύσουν ένα γεύμα στο εστιατόριο Pappadeaux’s στη Σάντα Φε.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανιζόταν μαζί δημόσια εδώ και δύο δεκαετίες.