Τζιν Χάκμαν: Προσωπικά του αντικείμενα ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία μετά τον θάνατό του

Κληρονομιά σε τιμή-ρεκόρ. Αντικείμενα από την προσωπική συλλογή του ηθοποιού Τζιν Χάκμαν πωλήθηκαν σε δημοπρασία για πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατό του.

Ο οσκαρικός ηθοποιός Χάκμαν και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα βρέθηκαν νεκροί τον Φεβρουάριο στο σπίτι τους. Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών και άφησε πίσω του μια σημαντική συλλογή αντικειμένων, η οποία τέθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams. Συνολικά, η συλλογή έχει αποφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απομένει ακόμη μία τελική φάση.

Μεταξύ των αντικειμένων που πουλήθηκαν είναι οι τρεις Χρυσές Σφαίρες του Χάκμαν, το βραβείο Cecil B. DeMille και τα δύο βραβεία για τις ερμηνείες του στα «The Royal Tenenbaums» και «Unforgiven», με το καθένα να ξεπερνά κατά πολύ την αρχική τιμή εκτίμησης. Το βραβείο για το «The Royal Tenenbaums» πωλήθηκε για πάνω από 50.000 δολάρια, ενώ το βραβείο για το «Unforgiven» πωλήθηκε για λίγο πάνω από 43.000 δολάρια. Το βραβείο Cecil B. DeMille πωλήθηκε για 33.280 δολάρια.

Οι θαυμαστές του ρόλου του Χάκμαν, ως Royal Tenenbaum, στο κλασικό φιλμ του Γουές Άντερσον ενθουσιάστηκαν με τα διαθέσιμα αναμνηστικά. Ένα πακέτο που περιελάμβανε ένα σενάριο 132 σελίδων σε θήκες της CAA, τρεις χειρόγραφες σημειώσεις, δύο εκ των οποίων υπογεγραμμένες από τον Γουές Άντερσον, ένα μη υπογεγραμμένο αντίγραφο συμβολαίου με τη Mordecai Pictures από τον ίδιο οργανισμό, μαζί με μη υπογεγραμμένη τελική συμφωνία και έγγραφα παραγωγής.

Περιλαμβανόταν ακόμη μία χειρόγραφη σημείωση από τον Χένρι Γουίνκλερ, δύο άλμπουμ προώθησης από την Touchstone Pictures και δύο μαύρα μπουφάν Brooks Brothers. Διαθέσιμα ήταν επίσης έργα τέχνης του ίδιου του Χάκμαν, με ορισμένα από αυτά να πωλούνται έως και 30.000 δολάρια

Οι θαυμαστές του Χάκμαν που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κάποια από τα εναπομείναντα αντικείμενα θα έχουν αυτήν την ευκαιρία μέσα από την έκθεση «The Gene Hackman Collection: A Life in Art, Part III», η οποία είναι πλέον ανοιχτή και θα διαρκέσει έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Η δημοπρασία δίνει στους θαυμαστές του ηθοποιού την ευκαιρία να αποκτήσουν επίσης ένα από τα οκτώ ρολόγια του (Seiko, Victorinox, Timex και Breitling), περισσότερα έργα τέχνης του και υλικά από το στούντιό του, καθώς και επιπλέον αναμνηστικά από την κινηματογραφική του καριέρα.