Τζο Κεντ: Η τραγωδία με την πρώην γυναίκα του, Σάνον – Ποια ήταν η πολύγλωσση κομάντο που βρήκε τραγικό θάνατο στη Συρία

Στις 19 Ιανουαρίου 2019 σκοτώθηκε στο Μανμπίτζ, όταν οι δύο γιοι της ήταν μόλις 3 ετών και 18 μηνών
Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κορυφαίος σύμβουλος αντιτρομοκρατίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζο Κεντ, παραιτήθηκε από τη θέση του, διαμαρτυρόμενος για τον συνεχιζόμενο πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ηγεσία του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, την Τρίτη 17.03.2-26, σηματοδοτεί την πρώτη παραίτηση υψηλόβαθμου αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ λόγω του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος έχει εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα χωρίς να διαφαίνεται το τέλος του.

Σε επιστολή με την οποία εξηγεί την απόφασή του, απευθυνόμενη στον Τραμπ και δημοσιευμένη στα social media, ο Κεντ ανέφερε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε σοβαρή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τα κοινά πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ της 28ης Φεβρουαρίου, τα οποία σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου.

Όμως, πίσω από αυτή την απόφαση φαίνεται να υπάρχει μία τραγωδία για τον Τζο Κεντ. Η πρώην σύζυγός του και μητέρα των δύο παιδιών του έχασε τη ζωή της από επίθεση του ISIS στη Συρία.

Τον Νοέμβριο του 2018 υπηρετούσε ως κρυπτολόγος του Πολεμικού Ναυτικού. Στις 19 Ιανουαρίου 2019 σκοτώθηκε στο Μανμπίτζ. Την περίοδο εκείνη, οι δύο γιοι της ήταν μόλις 3 ετών και 18 μηνών.

Ποια ήταν η Σάνον Κεντ

Η υπαξιωματικός Κεντ καταγόταν από την πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου φοίτησε για δύο χρόνια στο SUNY Plattsburgh πριν καταταγεί στο Ναυτικό. Η πρώτη της τοποθέτηση ήταν στη Διοίκηση Πληροφοριακών Επιχειρήσεων του Ναυτικού στη Τζόρτζια, όπου προσφέρθηκε εθελοντικά για αποστολή Individual Augmentation (IA) και αναπτύχθηκε στο Ιράκ με την ομάδα SEAL Team 10 το 2007.

Στη συνέχεια μετατέθηκε στη Naval Special Warfare Support Activity Two (SA-2) και αναπτύχθηκε εκ νέου στο Ιράκ με την SEAL Team 10 το 2009 και με την SEAL Team 4 το 2010-2011. Η πρώτη της αποστολή στο Αφγανιστάν πραγματοποιήθηκε το 2012-2013 με την SEAL Team 4.

 

Με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εντυπωσιακές γλωσσικές δεξιότητες, η Κεντ είχε γεννηθεί το 1983 και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 2003. Η οικογένειά της είχε έντονη παρουσία στα σώματα ασφαλείας, καθώς ο πατέρας της ήταν αστυνομικός και ο θείος της πυροσβέστης, ενώ και οι δύο συμμετείχαν στις πρώτες επιχειρήσεις διάσωσης μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Το γεγονός αυτό επηρέασε βαθιά την ίδια, οδηγώντας την να ακολουθήσει στρατιωτική πορεία, παράλληλα με τον αδελφό της που υπηρετούσε στους Πεζοναύτες.

Χάρη στην άριστη γνώση επτά γλωσσών, ανάμεσά τους ισπανικά, γαλλικά, πορτογαλικά και αραβικά, εξελίχθηκε γρήγορα στον ρόλο της ως κρυπτολόγος στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Το 2006 είχε διαγνωστεί με καρκίνο του θυρεοειδούς, ο οποίος αντιμετωπίστηκε επιτυχώς μέσω χειρουργικής επέμβασης.

Η τελευταία της αποστολή ήταν από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2019 με μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων, όπου σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (IED), κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του ISIS. Η ομάδα της δεν βρισκόταν σε τυπική περιπολία εκείνη την ημέρα, όπως είχε αρχικά αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, ούτε σε χαλαρό γεύμα σε εστιατόριο, όπως είχαν μεταδώσει ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Η Κεντ είχε ως αποστολή τον εντοπισμό πυρήνων του ISIS και των ηγετών τους, τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης τους και την παροχή αυτών των πληροφοριών σε άλλες μονάδες που πραγματοποιούσαν στοχευμένα πλήγματα. Ήταν μέλος μιας ομάδας γνωστής ως «The Mohawks». Το έργο ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς όσοι αποκαλύπτονταν αντιμετώπιζαν βασανιστήρια, θάνατο και εγκατάλειψη στους δρόμους.

 

Λίγοι άνδρες και γυναίκες των ειδικών δυνάμεων ήταν πρόθυμοι ή ικανοί να επιχειρούν μέσα στις πόλεις με χαμηλή ορατότητα, ερχόμενοι σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Η Κεντ, ωστόσο, εκπαίδευσε τον εαυτό της σε τεχνικές ανθρώπινης συλλογής πληροφοριών και, γνωρίζοντας ήδη τη γλώσσα, μπορούσε να δρα στο πεδίο και να αναπτύσσει στόχους για την ομάδα της.

Όπως και μεγάλο μέρος της καριέρας της, πολλές από τις δραστηριότητές της με την ομάδα «Mohawks» παραμένουν διαβαθμισμένες και πιθανότατα δεν θα δημοσιοποιηθούν για αρκετά ακόμη χρόνια.

Η αποφασιστικότητα και η ικανότητά της συνέβαλαν άμεσα στην εξουδετέρωση και σύλληψη εκατοντάδων εχθρικών μαχητών, αποδυναμώνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του εχθρού· έπεσε ως ηρωίδα, κάνοντας αυτό που αγαπούσε.

