Τζο Μπάιντεν για τα επεισόδια κατά οπαδών της Μακάμπι στο Άμστερνταμ: «Οι αντισημιτικές επιθέσεις είναι άθλιες»

Το «χάος» που επικράτησε χτες στο Άμστερνταμ (07.11.2024) μεταξύ μουσουλμάνων και Ισραηλινών οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ, καταδίκασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Σε post που έκανε στον λογαριασμό του στο X, ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε τα επεισόδια «άθλια» γράφοντας: «Οι αντισημιτικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς οπαδούς ποδοσφαίρου στο Άμστερνταμ είναι απεχθή και απηχούν σκοτεινές στιγμές στην ιστορία, όταν οι Εβραίοι διώκονταν.

Ήμασταν σε επαφή με Ισραηλινούς και Ολλανδούς αξιωματούχους και εκτιμούμε τη δέσμευση των ολλανδικών αρχών να λογοδοτήσουν τους δράστες.

Πρέπει να πολεμήσουμε αμείλικτα τον Αντισημιτισμό, όπου κι αν αναδυθεί».

The Antisemitic attacks on Israeli soccer fans in Amsterdam are despicable and echo dark moments in history when Jews were persecuted.



We’ve been in touch with Israeli and Dutch officials and appreciate Dutch authorities’ commitment to holding the perpetrators accountable.



We…