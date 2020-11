Τζο Μπάιντεν: Τελικά δεν ήταν στραμπούληγμα αλλά… κατάγματα! Νέα διάγνωση για το πόδι του

Ρωγμώδη κατάγματα στο πόδι υπέστη ο Τζο Μπάιντεν σύμφωνα με την ιατρική διάγνωση, καθώς ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ τραυματίστηκε ενώ έπαιζε με το σκύλο του.

Πιθανώς θα πρέπει να φορέσει μια προστατευτική μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες, όπως δήλωσε ο προσωπικός του γιατρός.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο αναφέρει το γραφείο του Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, και ο 78χρονος νεοεκλεγείς πρόεδρος επισκέφθηκε ορθοπεδικό χθες Κυριακή για ακτινογραφίες και αξονική.

Οι γιατροί πίστευαν αρχικά ότι ο Μπάιντεν είχε απλώς πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο, αλλά έδωσαν εντολή για συμπληρωματικές εξετάσεις του τραύματος.

“Αξονική που έγινε στη συνέχεια επιβεβαίωσε ρωγμώδη (μικρά) κατάγματα”, διευκρινίζει ο προσωπικός του γιατρός Κέβιν Ο’Κόνορ σε ξεχωριστή ανακοίνωση που εξέδωσε, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Μπάιντεν. “Θα χρειαστεί πιθανόν μια μπότα ακινητοποίησης για μερικές εβδομάδες”, προσθέτει ο γιατρός του.

