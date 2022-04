Στον Λευκό Οίκο δέχτηκε ο Τζο Μπάιντεν τον ακτιβιστή, Φρεντ Γκούτενμπεργκ, μέσα σε ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, καθώς οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και καιρό. Μάλιστα, ο Μπάιντεν δεν δίστασε να πάρει τηλέφωνο την γυναίκα του Γκούτενμπεργκ και να της ευχηθεί για την επέτειο γάμου τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γκούτενμπεργκ στον Τζο Μπάιντεν ο ίδιος μπήκε μέσα λέγοντας πως ήρθε στον Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός ότι ήταν η επέτειός του. Τότε ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε να της τηλεφωνήσει. «Στέκομαι εδώ με έναν τύπο που καμαρώνει που είναι σύζυγός σου» είπε με χιούμορ ο Αμερικανός πρόεδρος…

Τζο Μπάιντεν και Φρεντ Γκούτενμπεργκ συνδέονται μέσω της απώλειας, καθώς όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ο Γκούτενμπεργκ έχει χάσει το παιδί του. Συγκεκριμένα, ο Γκούτενμπεργκ είναι ένας από τους τραγικούς γονείς που έχασαν το παιδί τους στο μακελειό σε σχολείο του Πάρκλαντ το 2018. Ανάμεσα στα 17 θύματα της επίθεσης ήταν η 14χρονη κόρη του, Τζέιμι. Έκτοτε, ο 56χρονος έχει αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή του στη μάχη να αλλάξει η νομοθεσία για την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ.

Πριν καιρό οι δύο τους είχαν βρεθεί σε μια εκδήλωση του Ιδρύματος Μπο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν πήρε παράμερα τον Γκούτενμπεργκ και έναν ακόμα πατέρα θύματος και τους μίλησε για το πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια μαζί με τις συζύγους τους. «Μου είπες ότι κάθε άνθρωπος πενθεί διαφορετικά και ότι αυτό που πρέπει να κανείς σε έναν γάμο είναι να βρεις τον τρόπο να στηρίξεις τον άλλον», ανέφερε ο ακτιβιστής. Εξήγησε ότι η συμβουλή του προέδρου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς αυτός και η σύζυγός του αντέδρασαν πολύ διαφορετικά στον χαμό της Τζέιμι.

Thanks for stopping by the White House, @fred_guttenberg. It’s always good to see you. Keep the faith and keep up the fight for gun safety reform. pic.twitter.com/yAmAdMEme9