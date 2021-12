Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Βλάντιμιρ Πούτιν – Τζο Μπάιντεν μέσω βιντεοκλήσης. Διήρκεσαν περισσότερο από δύο ώρες, όπως μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που πραγματοποιήθηκαν, μέσω βιντεοδιάσκεψης, ολοκληρώθηκαν περίπου στις 19:10 ώρα Ελλάδος, αφού κράτησαν περισσότερο από δύο ώρες, μεταδίδει το TASS.

Οι συνομιλίες άρχισαν στις 17:08 ώρα Ελλάδος, με τον Ρώσο πρόεδρο να βρίσκεται στο Σότσι και τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσιγκτον.

Κατά την έναρξη των συνομιλιών οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χαιρετισμούς, και ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για μια συνάντησης δια ζώσης με τον Ρώσο πρόεδρο.

Όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν την κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, ζητήματα στρατηγικής σταθερότητας, τις διμερείς σχέσεις καθώς και θέματα περιφερειακής ασφάλειας μεταξύ των οποίων και την κατάσταση στο Αφγανιστάν.

