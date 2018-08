Το βαθιά διχασμένο Κογκρέσο των ΗΠΑ ενώθηκε σήμερα για να τιμήσει τον γερουσιαστή Τζον Μακέιν ο οποίος πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 81 ετών. Ένας πολιτικός που αγωνίστηκε πεισματικά για τα ιδεώδη του και ποτέ δεν έχασε την αίσθηση του χιούμορ ή την ικανότητά του να εμπνέει τους άλλους. Ένας πολιτικός που εκτός από φανατικούς υποστηρικτές, είχε και φανατικούς «εχθρούς», οι οποίοι τον χαρακτήριζαν πολεμοχαρή και τον κατηγορούσαν για τις απόψεις του σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Είναι πια 106 ετών και καλείται σε αυτή την ηλικία να αποχαιρετήσει για πάντα τον γιο της. Ο λόγος για την Ρομπέρτα Μακέιν, την μητέρα του εκλιπόντος πολιτικού, η οποία βρέθηκε στο σημείο.

Καθισμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, παρακολουθούσε τα τεκταινόμενα, ενώ πλησίασε το φέρετρο, με την αμερικανική σημαία και πολλές ήταν οι στιγμές που σκούπιζε τα δάκρυά της…

Roberta McCain, mother of John McCain, pays her respects to Sen. John McCain's flag-draped casket in the U.S. Capitol. pic.twitter.com/IZWNHPwYbT

— Fox News (@FoxNews) August 31, 2018