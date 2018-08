Τζον Μακέιν: «Έσπασε» η κόρη του! Με δάκρυα στα μάτια πάνω στο φέρετρό του – video, pics

Το φέρετρο του Τζον Μακέιν έφτασε στο Καπιτώλιο, στην Αριζόνα, συνοδεία μεγάλης πομπής μοτοσυκλετιστών. Εκεί θα παραμείνει προκειμένου να του αποδοθούν οι πρέπουσες τιμές, πριν μεταφερθεί το Σάββατο στην Ουάσιγκτον όπου και θα γίνει η κηδεία του.

Αμέσως μετά θα ενταφιαστεί στο νεκροταφείο της Ναυτικής Ακαδημίας στην Αννάπολης…

Στο Καπιτώλιο της Αριζόνα, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στην κόρη του, Μέγκαν Μακέιν. Η οποία έφτασε φορώντας μαύρα ρούχα και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Solemn moment as John McCain's casket, draped in the American flag, is carried into the Arizona State Capitol, where he will lie in state. https://t.co/MkKwe9IwGs pic.twitter.com/57Perv7GNk

— ABC News (@ABC) August 29, 2018