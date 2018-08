Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν — άλλοτε αιχμάλωτος πολέμου στο Βιετνάμ και ατυχήσας υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008 — απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το πολιτικό του γραφείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ήδη τα συλλυπητήριά του, όμως αυτό έγινε κάπως… άκομψα.

Η «συμπάθεια και ο σεβασμός» που εξέφρασε ο αμερικανός πρόεδρος ήρθαν μέσω… Twitter.

Κι αν αυτό από μόνο του δεν αποτελεί είδηση, αφού ο Τραμπ κάνει… τα πάντα μέσω Twitter, μια ματιά στην -διαχρονικά- τεταμένη σχέση των δύο ανδρών αρκεί για να καταλάβει κανείς γιατί αυτό που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν unfair…

«Τα πιο βαθιά μου συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018