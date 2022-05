Δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ένας πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης ομολόγησε την ενοχή του. Ο Τόμας Λέιν έχει ήδη καταδικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, το 2020 συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη και προκάλεσε τη δημιουργία του κινήματος διαμαρτυρίας «Black Lives Matter».

Δύο χρόνια μετά, στη δίκη των υπευθύνων, ο πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης, Τόμας Λέιν ομολόγησε την Τετάρτη (18.05.2022) την ενοχή του για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Μινεσότα, Κιθ Έλισον.

«Είμαι ικανοποιημένος που ο Τόμας Λέιν ανέλαβε την ευθύνη για τον ρόλο του στο θάνατο του Φλόιντ», δήλωσε ο Έλισον. «Η παραδοχή του ότι έκανε κάτι λάθος είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επούλωση των πληγών της οικογένειας Φλόιντ, της κοινότητάς μας και του έθνους. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή σε αυτήν την υπόθεση και μια απαραίτητη λύση στην πορεία μας προς δικαιοσύνη».

BREAKING: A former Minneapolis police officer pleaded guilty to a state charge in the killing of George Floyd. He has already been convicted on federal charges. https://t.co/yI5phnEF2I